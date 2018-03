Di Maio | nel Def disinnescare subito aumento Iva no a sforamento deficit | sì a spending

Luigi Di Maio - la svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Di Maio : sanzioni Russia? Ci lavoreremo nell'interesse italiani : Roma, 13 mar. , askanews, 'Le sanzioni alla Russia sono un problema legato alla nostra agricolutra, ai danni che ha fatto alla nostra economia, ci lavoreremo negli interesse degli italiani non degli Usa, della Russia o di chissà chi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, alla stampa estera, rispondendo a una giornalista russa che gli …

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5s - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

Ecco i possibili nomi di Mattarella nel caso in cui Salvini e Di Maio falliscano Video : Come se fosse il calciomercato, le notizie che provengono dal mondo politico dopo i risultati delle elezioni dello scorso 4 marzo [Video] che hanno sancito un sostanziale pareggio tra il Movimento cinque stelle e la coalizione di centrodestra sono ricche di anticipazioni da parte della stampa specializzata. Tutte vertono sulle possibili maggioranze parlamentari che possono portare alla creazione di una squadra di governo in grado di ricevere il ...

Luigi Di Maio in imbarazzo : Marinella Pacifico - nuova senatrice M5s tra complotti - deliri e balli sexy : Il Movimento 5 stelle ha portato in Senato uno dei suoi astri, Marinella Pacifico . Il suo tour in camper nella provincia di Latina deve aver in qualche modo convinto qualche elettore e la candidata è ...

Di Maio : 'Andiamo al governo'. Toninelli e Giulia Grillo capigruppo | : Il leader del M5s all'assemblea dei parlamentari eletti: "Un esecutivo Pd-Lega-FI aumenterebbe il consenso per noi". Poi spiega: il Def "sarà occasione per trovare convergenze con altre forze ...

