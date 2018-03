Di Maio | Governo? Più veloci della Germania

Di Maio : "Al governo per evitare l'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

"Governo con Di Maio? Possibile" Svolta Salvini : nessun pregiudizio Insorge FI : 'Tradirebbe gli elettori' : Governo, Matteo Salvini per la prima volta dopo le elezioni politiche del 4 marzo non esclude un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. "Esclude di fare un governo con Pd ma lo accetterebbe con i 5Stelle?" Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio : "Su presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo" : Il leader del M5s incontra i vertici di Confcommercio: "Disinnescare subito aumento Iva. No a sforamento deficit, sì a spending review"

Elezioni 2018 - Di Maio : “Impiegheremo meno della Germania per fare un governo” : Assicura di impiegare meno della Germania per fare un governo. Ringrazia Pierre Moscovici che ha appena smentito Pier Carlo Padoan. Promette l’immancabile stop all’aumento delle tasse. È un Luigi Di Maio in versione istituzionale quello arrivato a Milano invitato a un incontro in Confcommercio. Un appuntamento fissato a dieci giorni esatti dalle Elezioni che hanno visto il Movimento 5 stelle diventare la prima forza politica del ...

La scelta di Di Maio : governo del presidente e nuova legge elettorale Video : Un governo cosiddetto ‘di scopo’ [Video], o ‘del presidente’ se preferite, senza personalita' politiche al suo interno, che resti in carica non più di un anno per approvare i necessari provvedimenti economici e, soprattutto, una nuova #legge elettorale. È questa la soluzione al blocco istituzionale pensata dal leader del M5S Luigi #Di Maio. Retroscena offerto questa mattina dal quotidiano La Stampa, secondo cui la chiusura ad ogni intesa di ...

I commercianti incontrano Di Maio : "Serve un governo ora o aumenta l'Iva" : "Oggi semplicemente recuperiamo il filo del dialogo". Carlo Sangalli è da diversi anni il presidente di Confcommercio e in un'intervista al Corriere della Sera anticipa i temi dell'incontro con Luigi Di Maio che non è stato possibile nel corso della campagna elettorale e viene recuperato oggi."Siamo molto preoccupati del rischio di una fase di ingovernabilità, perché questo potrebbe far saltare la pax finanziaria che ...

M5s - Di Maio : 'Non vogliamo governo di tutti'. Centrosinistra alla ricerca del difficile equilibrio : 'Noi - dice il leader dei 5 Stelle - non temiamo le elezioni'. Nel Pd i discorsi sul prossimo governo si intrecciano con quelli sul futuro del partito. Delrio: 'Io leader? C'è chi è più capace'. ...

