Di Maio a Milano | Confcommercio lo accoglie come se fosse premier | “Noi ascoltiamo sempre

Di Maio a Milano - due ore di vertice con Casaleggio : Milano, 14 mar. , askanews, Al termine dell'incontro in Confcommercio, Luigi Di Maio si è recato negli uffici della Casaleggio Associati dove si è trattenuto per due ore con Davide Casaleggio. ...

Borse europee in rosso. Milano -2%. Crolla Mediaset "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su Affaritaliani.it

Borse europee in rosso. Milano -2%. Euro debole "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : I future sugli indici delle principali Borse Europee puntano al ribasso in apertura, con Milano a -1,93%. Pesa il voto in Italia, dove non emerge una maggioranza certa e vincono M5s e Lega cioe' le due forze antisistema e piu' populiste. Londra e' prevista in perdita dello 0,63%, Francoforte giu' dello 0,92% e Parigi dello 0,86% Segui su Affaritaliani.it

Berlusconi ritorna nella sua Milano - Di Maio a Pomigliano : dove e a che ora votano i leader : Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, ...

LAURA BOLDRINI - ELEZIONI 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Milano - Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni : “Puntare su indecisi - come chi faceva le costine alle feste dell’Unità” : Davide Casaleggio è intervenuto domenica 18 febbraio al comizio di presentazione dei candidati M5s a Bresso (Milano) e ha invitato gli attivisti a puntare sugli indecisi negli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli indecisi, quelle “persone che non sono ...

Treno Milano - Di Maio : 'M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari' : "Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare ...