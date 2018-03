Di Francesco | il bello del debuttante è che fa cose che non ti aspetti

“Bello da morire e dolcissimo”. Tutti con Francesco Monte : il particolare che non sfugge. Splendido e raggiante fa girare la testa. Ma avete notato i tatuaggi? Ce n’è uno dedicato a una donna speciale che vi lascerà di stucco : Purtroppo ha lasciato l’Isola dei Famosi, una ritirata che ha rattristato le fan che purtroppo non potranno più vedere Francesco Monte in costume da bagno. Che disdetta! Ma, sebbene non sia più in Honduras di lui si continua a parlare. Vuoi il ‘caso canne’, vuoi l’incontro di nascosto con Cecilia Rodriguez, l’interesse nei riguardi dell’ex naufrago non è scemato. L’ex tronista di Uomini è Donne è bello come pochi, questo è un fatto ...

Papa Francesco in Puglia per ricordare don Tonino Bello : il 20 aprile a Molfetta e Alessano : L'arrivo per i 25 anni dalla morte del vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi. Il 17 marzo invece sarà a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba...

Don Tonino Bello - Papa Francesco a Molfetta/ Visita di Bergoglio per l'anniversario del vescovo col grembiule : Don Tonino Bello, Papa Francesco a Molfetta il prossimo 20 aprile per l'anniversario della morte del vescovo col grembiule: chi era il servo di Dio.

Francesco bellomo studentesse csm : Il 'caso bellomo' non smette di riservare sorprese. Dopo la notizia, diffusa dal Corriere, che l’ultima prova del concorso per magistrati riprendeva una sentenza scritta dal consigliere espulso all’unanimità dalla magistratura perché vincolava le borsiste al dress code con minigonne e all’omertà, viene fuori che la VI sezione del Csm aveva aperto una 'caccia' agli allievi ...

Concorso magistratura 2018/ Prova scritta - una traccia è di Francesco Bellomo : è polemica (ultime notizie) : Concorso magistratura 2018, Prova scritta: una traccia è di Francesco Bellomo, scoppia la polemica. Le ultime notizie sulla procedura concorsuale e sul caso del consigliere espulso(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Una sentenza di Francesco Bellomo al concorso : gli aspiranti magistrati protestano : Poi, Bellomo, che malgrado sia stato destituito continua ad insegnare e dirigere la scuola per aspiranti magistrati, Diritto e Scienza, attraverso il sito del corso, li ha illuminati. Con una ...

Carla Pernice - ex studentessa del corso 'Diritto e Scienza' tenuto da Francesco Bellomo - racconta in che clima ha vissuto Audio : ... esprimendosi con un voto quasi unanime lo scorso 12 gennaio, il dottor Francesco Bellomo responsabile della Scuola di alta specializzazione in magistratura, denominata -Diritto e Scienza-, continua ...

Francesco Bellomo/ “Dress code? Nulla di sbagliato - con le allieve sudditanza reciproca” (Porta a Porta) : Francesco Bellomo, l'ex Consigliere di Stato destituito parla in esclusiva a Porta a Porta: dalle clausole del contratto alle sie relazioni personali, ecco come si difende.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:27:00 GMT)

Le dichiarazioni di Francesco Bellomo : 'Scriverò un libro su questa storia' : Francesco Bellomo parla in esclusiva a Matrix dopo essere stato destituito dal Consiglio di Stato . Intercettato dal giornalista Francesco Fossa e incalzato dalle sue domande prima di entrare nella ...

Francesco Bellomo a "Porta a Porta" : "Le mie studentesse non erano obbligate a seguire il dress code" : È stato espulso dal Consiglio di Stato dopo aver sottoposto alle sue studentesse di magistratura una sorta di contratto col quale imponeva minigonne e tacco vertiginoso per diventare borsiste di studio, e dopo mesi dallo scoppio del caso Francesco Bellomo ha deciso di fornire pubblicamente la sua verità dei fatti, raccontando a Porta a Porta il suo punto di vista. "Il mio comportamento non è stato inappropriato, non mi sono ...

RAI1 * PORTA A PORTA : Francesco Bellomo racconta la sua verità su borsiste e 'dress code' - : Francesco Bellomo parlerà del suo ruolo di direttore/insegnante della scuola 'Diritto e Scienza' che fa corsi a Bari, Milano e Roma per l'accesso al concorso in Magistratura. Bellomo parlerà a lungo ...

Francesco Bellomo - il giudice è destituito ma fa ancora lezione. E le corsiste sono in minigonna. ‘Insegno? Qual è il problema?’ : La sua esperienza con la magistratura è chiusa, finita. Francesco Bellomo è stato destituito con voto quasi unanime dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, ma l’ex giudice fa ancora lezione agli aspiranti magistrati. È quanto ha documentato La Stampa, con un reportage nell’hotel dove alloggiano gli allievi della sua scuola “Scienza e ...

Francesco Bellomo è stato destituito ma insegna ancora : Francesco Bellomo è stato destituito, ma ibnsegna ancora. Lo fa negli hotel, come sempre prima che la bufera si abbattesse su di lui e sulla sua "Diritto e Scienza", la scuola per aspiranti magistrati in cui venivano sottoposti contratti "particolari" alle borsiste, tra minigonne, tacchi alti e divieto di materimonio."Io con lei non parlo. Continuo a insegnare, sì. Qual è il problema?", dice ...