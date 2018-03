Delitto Pescara | due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro

Delitto Pescara - c'è una svolta? : Continuano senza sosta le indagini per far luce sull'omicidio di Alessandro Neri .Oggi i carabinieri, su provvedimento della Procura, hanno sequestrato due auto, una Mercedes e una Audi. Le auto ...

Delitto di Pescara a una svolta : sequestrata un’auto in casadel nonno del giovane ucciso : I carabinieri si sono recati presso la villa di Gaetano Lamaletto a Giuliano Teatino, frequentata da un altro nipote. Forse la svolta nelle indagini

Pescara - tre piste per il Delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

Delitto di Pescara - l’autopsia : Alessandro Neri ucciso con un colpo alla testa : Il giovane trovato morto giovedì scorso raggiunto da due proiettili, quello mortale sparato al cranio da distanza ravvicinata

Pescara - tre piste per il Delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : L'Autopsia conferma che il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola, il secondo alla testa. Ritrovato uno dei due proiettili

Delitto Pescara : due spari - uno mortale : 17.44 Sono stati due colpi di pistola, esplosi a distanza ravvicinata, ad uccidere Alessandro Neri, il 29enne trovato cadavere nei pressi di un canale, alla periferia di Pescara. Un colpo mortale è stato sparato alla testa e l'altro all'emitorace. Il primo proiettile è stato recuperato durante l'autopsia e ha chiarito che l'arma usata è di piccolo calibro. Lo ha rivelato il comandante dei carabinieri di Pescara in un incontro con i ...

Delitto di Pescara - il verdetto dell'autopsia : "Alessandro Neri è morto senza difendersi" : Proseguono le indagini sull'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì scorso, dopo tre giorni di ricerche, in un canale di via Vallelunga, nella periferia sud di Pescara.Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e capire cosa sia accaduto da quando ha lasciato la sua abitazione, lunedì 5 marzo, fino al ritrovamento ...

Giallo di Pescara - dietro il Delitto una lite per l'eredità del nonno : Prende corpo l'ipotesi della faida familiare dietro l'omicidio di Alessandro Neri, il 28enne freddato con un colpo al torace e trovato cadavere a fosso Vallelunga nel tardo pomeriggio di giovedì, tre ...