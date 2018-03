Decreto foreste | qualcuno valuti i reali costi e benefici sui cittadini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Anche se sono già intervenuta sul Testo unico forestale, mettendo in luce l’assurdità di destinare gran parte del nostro patrimonio boschivo a impianti di biomasse per la sua “valorizzazione energetica” e le possibili ricadute sule salute pubblica, credo importante tornare sull’argomento alla luce delle vivissime proteste che esso continua a suscitare in tanti settori della società civile: ecologi, botanici, forestali agronomi, geologi, ma anche giuristi, medici e comuniche hanno lanciato una petizione. Nelle ultime settimane tra gli appelli di maggior rilievo segnalo: i 264 Accademici che si sono rivolti direttamente al Presidente Sergio Mattarella e a Paolo Gentiloni, i 224 esperti di diverse discipline (medici, giuristi, forestali, ingegneri, urbanisti etc), e oltre 50 associazioni, fra cui anche i comuni virtuosi, il cui elenco si aggiorna di ora in ora. Hanno ...