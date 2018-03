De Boer si scaglia contro Mou | “il Manchester ha speso 1 miliardo e gioca così…”

calcioweb.eu

: #DeBoer si scaglia contro #Mou - CalcioWeb : #DeBoer si scaglia contro #Mou - sportal_it : José Mourinho: “De Boer è il peggiore allenatore” - José Mourinho si scaglia contro Frank De Boer, dopo un'intervis… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Frank Denon ha dovuto aspettare molto per prendersi una piccola rivincita nei confronti di Josè Mourinho. Lo Special One, alla vigilia della gara col Siviglia, lo aveva definito “il peggior allenatore nella storia della Premier League”, replicando all’uscita del tecnico olandese su Rashford (“e’ un peccato che sia allenato da Mourinho, che pensa solo ai risultati, avrebbe bisogno dire”). Deaveva incassato ma, subito dopo l’eliminazione delUnited negli ottavi di Champions per mano degli andalusi, non ha esitato ad affondare il colpo: “Mourinho potra’ anche dire che sono il peggior allenatore nella storia della Premier, ma lui haquasi undi sterline e le sue squadreno cosi’…”, le parole ...