Dazi | Merkel | ' L' Ue risponda unita alle minacce degli Usa'

'No a Dazi e protezionismo'. La Merkel avverte Trump che oggi interviene a Davos : Scontro fra Europa e Usa. Dura la cancelliera tedesca contro il presidente americano che tra poco arriverà al forum in Svizzera: 'Washington dimentica le lezioni della storia'. Torna l'asse franco-...

Macron ai giganti hi tech : «Dovete pagare più tasse» Merkel : no a Trump sui Dazi : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»

Merkel bacchetta Trump "Non ha imparato dalla storia" Dazi - Cina e Corea affilano le armi : "Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'isolazionismo non ci faccia andare avanti, crediamo che dobbiamo cooperare, che il protezionismo non sia la risposta giusta".