Davvero il Fondo Elliott sta per diventare proprietario del Milan? 

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Elliott ha messo Li Yonghong alle strette e non è fantascienza che il fondo americano sia sempre più vicino a subentrare nella proprietà del Milan. Non è una novità che il presidente rossonero debba restituire all’hedge fund 303 milioni di euro entro l’ottobre di quest’anno per evitare che il club passi in mano americana. Lo abbiamo scritto molte volte. L’ultima novità arriva da un difficile Cda che si è tenuto ieri, da cui sono emersi i noti problemi finanziari che rischiano di far passare in secondo piano la risalita in campionato della squadra allenata da Gattuso. Lo riferisce Repubblica in un lungo articolo. All’ordine del giorno il rifinanziamento del debito di Li all’hedge fund americano. “L’allarme – scrive il quotidiano - appena mascherato nelle notizie filtrate a tarda ...