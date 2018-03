Dario Franceschini non si rassegna alle sconfitte | come pretende di comandare

Maura Tomasi - chi è la leghista che ha umiliato alle urne Dario Franceschini : I pronostici prima del 4 marzo per la leghista Maura Tomasi erano a dir poco nefasti, salvo poi essere spazzati via da un risultato trionfale emerso d alle urne . E non era semplice per l'avvocato con l'...

Michela di Biase - moglie di Dario Franceschini : "Non mi dimetto da consigliera : il ruolo in Regione rafforza il mio impegno in Comune" : "Mi dimetterò da capogruppo, ma non da consigliera: il ruolo in Regione non è una diminutio, semmai rafforza il mio impegno in Comune". Michela Di Biase in un'intervista al Corriere, rivela le sue intenzioni post-voto. La moglie di Dario Franceschi, capogruppo dem in aula Giulio Cesare, lascerà questo incarico, ma non quello di consigliera, poiché, dice, non inficerà col suo nuovo ruolo, quello alla Regione.Un ...