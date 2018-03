Dario Franceschini dice che bisogna fare un governo con dentro tutti

Dario Franceschini non si rassegna alle sconfitte : come pretende di comandare : Dario Franceschini è un inguaribile ottimista, anche in un momento come questo, con il rischio di uno stallo infinito in Parlamento tra i due vincitori delle ultime elezioni, Lega e M5S. Ottenere una ...

Maura Tomasi - chi è la leghista che ha umiliato alle urne Dario Franceschini : I pronostici prima del 4 marzo per la leghista Maura Tomasi erano a dir poco nefasti, salvo poi essere spazzati via da un risultato trionfale emerso dalle urne. E non era semplice per l'avvocato con l'...

Michela di Biase - moglie di Dario Franceschini : "Non mi dimetto da consigliera : il ruolo in Regione rafforza il mio impegno in Comune" : "Mi dimetterò da capogruppo, ma non da consigliera: il ruolo in Regione non è una diminutio, semmai rafforza il mio impegno in Comune". Michela Di Biase in un'intervista al Corriere, rivela le sue intenzioni post-voto. La moglie di Dario Franceschi, capogruppo dem in aula Giulio Cesare, lascerà questo incarico, ma non quello di consigliera, poiché, dice, non inficerà col suo nuovo ruolo, quello alla Regione.Un ...

Matteo Renzi : 'Dario Franceschini lavorava all'accordo col Movimento 5 Stelle' : Renzi non solo s'è messo di mezzo, ma li ha pure sputtanati, consegnando a Repubblica un virgolettato che fa anche nomi e cognomi degli inciucioni: 'Il punto è la linea politica. L'ho spiegato, a ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : vuole dare il mandato da premier incaricato a Dario Franceschini : Inizia a farsi largo un'ipotesi su chi potrebbe essere il premier indicato da Sergio Mattarella dopo il voto del 4 marzo, che come è noto probabilmente non consegnerà alcuna maggioranza netta. La voce ...

Dario Franceschini - il terrore del dirigente Pd dopo il voto : cosa potrà accadere : La paura dei dirigenti del Partido democratico di fare un pessimo risultato il prossimo 4 marzo ha lasciato il posto alla disperazione. Con i sondaggi ormai tutti d'accordo sul crollo abissale dei ...

Dario Franceschini “batte il record” - è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana : Con i suoi 1.456 giorni alla guida del ministero, Dario Franceschini è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana: “Dovrebbe essere una cosa normale durare cinque anni. E invece se a quattro anni sei il ministro che è durato di più, è un’altra prova che in Italia i governi durano troppo poco“, ha dichiarato Franceschini all’Adnkronos. Franceschini proprio oggi ha ...

MUSEO EGIZIO - GIORGIA MELONI CONTRO DIRETTORE/ Christian Greco - polemica anche con ministro Dario Franceschini : GIORGIA MELONI CONTRO il DIRETTORE del MUSEO EGIZIO di Torino Christina Greco per la promozione riservata alle coppie arabe: le reazioni di Chiamparino e del ministro Franceschini.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Dario Franceschini - apocalisse culturale : dati dubbi e disastri - spunta un dossier sul ministro : Dario Franceschini, scrittore d' inquieto talento, possiede l' abilità tutta democristiana della cosmesi dei problemi a vantaggio delle gioie del - proprio- marketing. Una sorta di mix smerigliato tra ...

Dario Franceschini : "Su Casini e su altri alleati stop alle resistenze" : "Chiudiamo subito ogni polemica e resistenza su Casini o su altri esponenti dei partiti alleati candidati comuni nei collegi uninominali, da Bonino a Lorenzin a Tabacci. Le coalizioni portano a questo, come era per l'Ulivo". Lo afferma Dario Franceschini all'agenzia di stampa Ansa, a proposito delle candidature della coalizione di centrosinistra."Lo sapevamo già quando abbiamo discusso nel Pd proprio per andare verso una politica di ...

Fedez Vs Dario Franceschini/ Il rapper "Nessuna querela dal ministro - ecco perchè!" : Fedez contro Dario Franceschini , battaglia finita? Il rapper svela ai microfoni di Fanpage: "Nessuna querela dal ministro, o mi hanno voluto solo intimidire oppure..."(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:10:00 GMT)