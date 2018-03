Dal M5s tutto un altro film | faremo il governo senza fretta | in Germania ci hanno messo 6

M5s - Di Maio : “Mi sarei aspettato Dal le altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi . E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

M5S - Dal la testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : 'L'arte in Italia è imbavagliata dalla politica. Oggi grazie al Movimento 5 Stelle sono diventato un artista libero. Ripartiamo dalla cultura e dallo spettacolo', ha detto presentandosi il ...

M5S - Dal la testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : Farà di nuovo parlare di sé il capitano Gregorio De Falco, balzato agli onori della cronaca per la drammatica telefonata con il capitano Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia.

DalLA CINA/ Lao Xi : M5s e Lega come il bandito Liu Bang : Di Maio e Salvini devono sapere che i metodi per restare al potere sono diversi da quelli per arrivarci. per questo il loro tentativo è senza appello. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Il piano (targato Mediaset) di Berlusconi per scaricare Salvini, di A. FannaCAOS PD/ La trappola di Scalfari, Napolitano e Corriere dietro il bacio mortale di M5s, int. a P. Caldarola