Dal calcio al ciclismo | la Milano-Sanremo scopre il VAR | importante rivoluzione nel mondo

Calciomercato Spal - Antenucci a un passo Dal prolungamento : FERRARA - La Spal non vuol farsi scappare Mirko Antenucci . E nel giro di poche ore si passerà dalle parole ai fatti, facendo firmare a Mirco Antenucci il prolungamento del contratto di un anno, fino ...

Calciomercato : Cavani nel mirino dell’Inter - l’ex napoletano “soffocato” Dalle stelle del Psg : La mancata qualificazione al turno successivo in Champions non ha fatto altro che creare un fuggi fuggi dal Psg. Già giorni fa Neymar, come abbiamo scritto su CalcioWeb, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. Al forte attaccante brasiliano si potrebbe unire l’ex napoletano Cavani, il quale, a 31 anni, spera in una nuova grande occasione per alzare la Coppa “dalle grandi orecchie”. Oltretutto l’attaccante si sente ...

Inter - Moratti sta con Ronaldo : “su Calciopoli non ha detto nulla di scanDaloso. Scudetto? Tifo Napoli” : “Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era”. Lo dice, a margine di “Tempo di Libri” per la presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli del Mondo”, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto ...

Il 'muro' in onore di Astori : sciarpe - messaggi e ricordi Dal calcio. Il VIDEO : Un muro lungo cento metri per ricordare Davide: Firenze - e il mondo del calcio, con svariate sciarpe di altre squadre - ricordano il Capitano. #Fiorentina #Astori Un post condiviso da CALCIOMERCATO.

Calcio - doping : convocato Dalla procura di Nado Italia Stefan De Vrij : Giornata di caos per il mondo del Calcio Italiano, in particolare per la Serie A. Dopo il caso di doping del mattino con protagonista il calciatore del Cagliari Joao Pedro, Nado Italia ha convocato il difensore olandese della Lazio Stefan De Vrij per un presunto caso. Secondo l’ANSA, in ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore “deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari”. Ai microfoni di RMC Sport è ...

Genova - in un libro 3 grandi presidenti di calcio colpiti Dalle leggi razziali : Genova - Un libro per ricordare tre grandi presidenti di calcio che, in quanto ebrei, sono scomparsi dalla memoria in seguito alle leggi razziali del 1938. Lo ha scritto Adam Smulevich che ha ...

Calcio - Europa League 2018 : match Dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...

Calcio - Europa League 2018 : match Dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...

Il calcio e la politica : Lotito beffato resta fuori Dal Senato - eletti Galliani e Sibilia : Tags Argomenti: calcio politica Lotito Galliani Sibilia Protagonisti: © Riproduzione riservata 06 marzo 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Capo d'Orlando e Rocca di Caprileone - Me - : Dal 23 marzo l'eliminatoria della coppa Italia medici di calcio : E proprio su quest'ultimo aspetto si è soffermato l'assessore Rosario Milone."Da sempre Capo d'Orlando coniuga sport e turismo. La presenza di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia sarà un bel ...

FRANCESCA FIORETTI/ Chi è la fidanzata di Davide Astori : i messaggi di solidarietà Dal mondo del calcio : FRANCESCA FIORETTI, chi è la compagna di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto per attacco cardiaco. Le ultime notizie: condoglianze di Alessia Marcuzzi e Martina Colombari(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:42:00 GMT)

Il calcio Dalle periferie ai Mondiali : Come negli ultimi vent'anni i quartieri popolari d'Europa hanno cambiato lo sport più giocato al mondo The post Il calcio dalle periferie ai Mondiali appeared first on Il Post.

Calciomercato Juventus - bomba Dall’Inghilterra : pronto un altro sgarbo al Napoli : Calciomercato Juventus – Settimana chiave per la Juventus, si avvicina la giornata di campionato, per i bianconeri difficile trasferta sul campo della Lazio ma il pensiero è rivolto anche al ritorno di Champions League contro il Tottenham, i bianconeri chiamati ad andare a vincere in Inghilterra per ottenere il pass dei quarti. Nel frattempo si pensa al mercato ed in questo senso arriva una bomba direttamente dall’Inghilterra, la ...

Sandro all’Inter?/ Dal Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri : Sandro all’Inter? Del Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe pensando al centrocampista(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:17:00 GMT)