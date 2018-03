Da Gomorra il film al carcere | arrestato per spaccio un attore del film

tvzap.kataweb

: Blitz a Scampia, tra gli arrestati anche un attore del cast del film “Gomorra” - LaStampa : Blitz a Scampia, tra gli arrestati anche un attore del cast del film “Gomorra” - gion1974 : La maledizione del film Gomorra, dal set al carcere: arrestato un attore del film - Massimiliano5S : Arresti per spaccio di droga a Scampia, tra i fermati vi è anche un attore del film Gomorra | Booble -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Non si placa la “maledizione” che sembra gravare sul cast deldel 2008: dopo altri sei attori finiti in manette, è statoanche Salvatore Russo che, nel, interpreta l’uomo che in qualche modo “addestra” i ragazzini consegnandogli il giubbotto antiproiettile per poi sparargli in modo da provare il loro coraggio. Secondo gli inquirenti, infatti, Russo è colpevole di far parte del gruppo che dirigeva la “piazza di”, legata al gruppo della Vanella Grassi nelle “case dei puffi” a Scampia; a dare la notizia è l’edizione napoletana di Repubblica. LEGGI:, il kolossal per la tv La maledizione delNell’anno del decimo anniversario della pellicola, dunque, salgono a sette gli interpreti apparsi nel– con parti di differente lunghezza – che hanno finito per ...