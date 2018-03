Da cartone animato a live action | Winx Club diventerà presto una serie tv targata Netflix

optimaitalia

: RT @Masse78: La tristezza di quelli che “I cartoni animati sono per bambini”. MA NON DITE STRONZATE. IL CARTONE ANIMATO SI GUARDA DA BAMBIN… - francesco_alesi : RT @Masse78: La tristezza di quelli che “I cartoni animati sono per bambini”. MA NON DITE STRONZATE. IL CARTONE ANIMATO SI GUARDA DA BAMBIN… - ugoal27 : RT @Masse78: La tristezza di quelli che “I cartoni animati sono per bambini”. MA NON DITE STRONZATE. IL CARTONE ANIMATO SI GUARDA DA BAMBIN… - Ilenia87938667 : RT @Masse78: La tristezza di quelli che “I cartoni animati sono per bambini”. MA NON DITE STRONZATE. IL CARTONE ANIMATO SI GUARDA DA BAMBIN… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Le fatine didiventerannounatv in: è questa l'ultima novità del colosso americano dello streaming online, che ha annunciato nella giornata di mercoledì 14 marzo la trasposizione con attori del popolare.Creato da Iginio Straffi nel 2004,è untutto italiano, prodotto dal gruppo Rainbow di cui Straffi è fondatore e CEO: dall'Italia agli Stati Uniti, le sei fate protagoniste dellasono immediatamente diventate vere e proprie eroine per i piccoli spettatori di tutto il mondo.Latelevisiva, che vedrà Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha prendere vita con le sembianze di attrici in carne e ossa, sarà diretta verso un pubblico young adult: ciò significa che non sarà godibile solo dai bambini, ma anche da adolescenti e non solo. La trama, come nel...