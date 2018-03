: #Da Camera Usa testo su sicurezza scuola - CybFeed : #Da Camera Usa testo su sicurezza scuola - 10calcio_ : Ti faccio risparmiare €20 sulla tua prima camera con HotelTonight! Scarica l'app e usa il mio codice invito: PDESTA… - ITALYTERMINATOR : RT @max_ronchi: Il maggiore azionista della Casaleggio&Associati che controlla M5S è Enrico Sassoon, ricchissimo banchiere ebreo imparentat… -

A un mese esatto dalla strage di Parkland, Florida, in cui sono morte 17 persone e nel giorno delle proteste degli studenti che marciano al grido di "mai più", laUsa ha approvato un disegno di legge sullanelle scuole. La misura prevede programmi di formazione per i dirigenti scolastici e autorità locali in tema di salute mentale, fondi per sviluppare un sistema di segnalazioni anonime in caso di minacce e per strumenti di deterrenza come metal detector.(Di mercoledì 14 marzo 2018)