Cuore di cane | l’esordio dell’irlandese Sara Baume

vanityfair

: @MetaErmal Facciamo qualcosa .......diciamo basta a chi non ha cuore a chi non ha un anima.......... questa storia… - giovannalucerna : @MetaErmal Facciamo qualcosa .......diciamo basta a chi non ha cuore a chi non ha un anima.......... questa storia… - ScarsiGiulia : Il mio piccolo cane – un battito di cuore ai miei piedi. (E.W.) buon compleanno mia dolce Olivia ????… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nessuno è come lui. Non Argo, spossato e fedele alleato di Ulisse. Non Lassie, avventuroso camminatore spaccacuori. Nemmeno Buck, che fa il viaggio a ritroso e, da addomesticato, alla fine risponde sì al richiamo della foresta. Unocchio, il coprotagonista delFiore frutto foglia fango (NN, pagg. 238, 18 euro; trad. di Ada Arduini), è soltanto un. Non ha niente di umanizzato, non ha neppure questa gran intelligenza. Conosce un vocabolario di 165 parole, la cui preferita è «biscotto». Ha un occhio solo perché l’altro glielo ha cavato un tasso inferocito durante un sanguinario incontro di «badger-baiting», il nome che gli inglesi danno ai crudeli combattimenti tra tassi e cani. Unocchio risponde unicamente all’istinto: quando vede un bambino o un altro, lo attacca. A fargli da contraltare è Ray, l’uomo che lo adotta perché dia la caccia ...