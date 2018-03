Cucciolo muore su un volo della United Airlines La crew aveva ordinato di farlo

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Undi bulldog francese di 10 mesi è morto su un. Lo staffcostretto i proprietari aviaggiare nella cappelliera, rassicurando sul fatto che non ci sarebbero stati pericoli, ma una volta atterrati Papacito - il nome del cane -smesso di respirare. Lo racconta su Facebook una passeggera, June Lara, che ha riportato quanto accaduto in quel viaggio di tre ore, da Houston a New York. " Ilera in compagnia di una bambina di circa 8 anni, del fratello emadre", si legge nel post condiviso oltre 130mila volte, "Doveva vivere a lungo, riempiendo la vita di quella famigliagioia che solo un cane può portare. Ero seduta dietro di loro sul, quando i membri dell'equipaggio hanno insistito affinché il cane venisse riposto nella cappelliera, perché sarebbe stato meglio stipato senza aria ...