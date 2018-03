quattroruote

: Crescono le zone a traffico moderato - A Milano il nuovo limite è 30 km/h - thexeon : Crescono le zone a traffico moderato - A Milano il nuovo limite è 30 km/h - flyfish_zone : A #Roma le #startup si incontrano ai 'Silicon Drinkabout', gli eventi di networking gratuiti dove aziende e giovani… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Da 50 a 30 allora in quasi tutta la città: apotranno essere abbassati i limiti di velocità in ogni strada che non svolge un ruolo ritenuto strategico per la circolazione. Lo prevede il Piano urbano della mobilità sostenibile da poco varato dal Comune, che disegna il futuro viabilistico del capoluogo lombardo. Negli ultimi cinque anni le aree assoggettate ai 30 allora sono già triplicate, passando dai 325 mila metri quadrati del 2012 agli oltre 900 mila attuali. E aumenteranno ancora. Altre seilimitato, per un totale di oltre 220 mila metri quadrati vedranno la luce nei prossimi mesi. Si tratta dellarea tra piazza San Luigi e via Don Bosco, nel quartiere Corvetto, altre nei dintorni di via Padova e di porzioni dei quartieri Isola, Bovisa, Giambellino e QT8.Due anni di cantieri. Linvestimento previsto è di 3 milioni di euro, i cantieri resteranno aperti almeno due ...