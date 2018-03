Craig Green ospite d’onore a Pitti Uomo 94

gqitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Mettendo uno dopo l’altro gli indizi su, risulta facile capire perché sia stato scelto come Menswear Guest Designer alla prossima edizione di94 (12-15 Giugno 2018): ha conseguito il Fashion Master alla Central Saint Martins; ha lanciato subito dopo gli studi di perfezionamento il brand eponimo; ha vinto prestigiosi premi come l’Emerging Menswear Designer ai British Fashion Awards 2014 con riconferme nel 2016 e 2017; è stato inserito nel BoF 500, l’indice dei 500 personaggi più influenti nel mondo della moda; Remo Ruffini lo ha reclutato per entrare a far parte degli 8 creativi d’eccezione del progetto Moncler Genius; E potremmo continuare ancora per molto. Così, Firenze diventerà location della sfilata esclusiva che il designer londinese organizzerà il 14 Giugno per presentare la sua collezione SS2019 alla fashion community internazionale. ...