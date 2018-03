Crac Ferrovie Sud-Est - dirigente Bnl inibito per un anno : è indagato per bancarotta. Nelle carte spuntano gli affari con Atac : Il Tribunale Fallimentare di Bari scioglierà oggi la riserva sull’ammissione di Bnl al voto per il salvataggio di Ferrovie Sud Est, la società di trasporto affossata da un Crac da oltre 230 milioni di euro e per la quale è stata avviata la procedura di concordato preventivo il 16 gennaio 2017. E intanto nell’inchiesta della Procura di Bari finiscono anche i funzionari della banca, che è il principale creditore di Fse nella procedura di ...

Ferrovie Sud Est - il giudice sul Crac : “Soldi gestiti su un solo conto corrente. Da parte della banca Bnl totale assenza controllo” : I 5 milioni di euro per attività di supporto e i 7 intascati grazie a co.co.co. per attività mai svolte, sostiene l’accusa. E poi l’autista personale, la bottiglia di vino da 2600 euro e le costosissime merende in sale da the. Ancora: il gasolio acquistato a un prezzo superiore del 40 per cento rispetto a quello di mercato. C’è tutto questo nell’ordinanza di arresto nei confronti di Luigi Fiorillo, ex commissario di ...

Ferrovie Sud Est - dodici arresti per il Crac da 230 milioni di euro : c’è anche Luigi Fiorillo. Ventinove indagati : Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico di Ferrovie Sud Est, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza – insieme ad altre undici persone – per un crac da 230 milioni di euro della società pugliese di trasporti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a ...