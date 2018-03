Crac Ferrovie Sud-Est | dirigente Bnl inibito per un anno | è indagato per bancarotta

ilfattoquotidiano

: Crac Ferrovie Sud Est, indagato dirigente della Bnl. I pm: 'Pressioni nella crisi Atac a Roma' - repubblica : Crac Ferrovie Sud Est, indagato dirigente della Bnl. I pm: 'Pressioni nella crisi Atac a Roma' - repubblica : Crac Ferrovie Sud Est, dirigente della Bnl indagato e interdetto per bancarotta fraudolenta - fattoquotidiano : Il Tribunale Fallimentare di Bari scioglierà oggi la riserva sull’ammissione di Bnl al voto per il salvataggio di… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il Tribunale Fallimentare di Bari scioglierà oggi la riserva sull’ammissione di Bnl al voto per il salvataggio diSud Est, la società di trasporto affossata da unda oltre 230 milioni di euro e per la quale è stata avviata la procedura di concordato preventivo il 16 gennaio 2017. E intanto nell’inchiesta della Procura di Bari finiscono anche i funzionari della banca, che è il principale creditore di Fse nella procedura di concordato preventivo in corso dinanzi ai giudici fallimentari. Bnl vanta, infatti, crediti per circa 70 milioni di euro, pari al 38 per cento del totale. Nell’ambito dell’inchiesta barese è stata disposta una misura cautelare interdittiva di 12 mesi nei confronti del funzionario romano Giuseppe Maria Pignataro, responsabile mercato pubblica amministrazione della direzione centrale della Bnl di Roma. Pignataro risponde difraudolenta in ...