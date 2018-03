Costretto a viaggiare nella cappelliera | cane muore su un volo United

Cane Costretto a viaggiare nella cappelliera dell’aereo : muore bulldog francese : Un assistente di volo ha costretto una donna a mettere il suo Cane nella cappelliera sopra il posto, nonostante fosse trasportato in un contenitore a norma: l’animale è morto e la compagnia aerea United Airlines si è dovuta scusare. L’incidente è avvenuto in un volo tra Houston e New York. “Non sarebbe mai dovuto accadere“, ha affermato la compagnia in un comunicato, presentando le sue “profonde condoglianze alla ...