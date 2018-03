“Costretta a farlo per Giorgio” Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde

caffeinamagazine

: Ciao, mi chiamo Giulia e sono mesi che non faccio shopping serio. Adesso a causa di un evento sono costretta a far… - GiuliaMG90 : Ciao, mi chiamo Giulia e sono mesi che non faccio shopping serio. Adesso a causa di un evento sono costretta a far… - Ghetta90 : @84Tex Ma se Striscia continua a fare pressione xké se ne parli ancora, è normale ke sia costretta a farlo. Se non… - ed_theRed_ : @xdivundi Ma perché è costretta a farlo!!! Ma tutto apposto? ?? -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) DiGalgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di opinionista? Maria deve ancora sciogliere la riserva, mala sua richiesta l’ha fatta a chiare lettere. È successo durante l’esordio di Tina tronista. Sì, l’opinionista storica die acerrima nemica della Galgani è passata dall’altra parte della barricata ora che è tornata single. E così, prima di veder scendere i suoi corteggiatori, ha assistito, non senza sorprendersi, all’appello di. “Ho ...