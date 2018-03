Costacurta | “Ancelotti apre a nazionale ma è sotto contratto”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Fino ad aprile non ci saranno novità sul ct. Ancelotti ha aperto alla panchina della, ma ècontratto”. Lo dice Alessandro, vice commissario della Figc, facendo il punto della situazione sui sondaggi con i tecnici in lizza per occupare la panchina azzurra. Soffermandosi in particolare sull’apertura del tecnico emiliano,dice: “Carlo è un carissimo amico e ci sentiamo spesso, ultimamente un po’ meno altrimenti tutti mi domandano sempre del ct…”. (AdnKronos) L'articolo: “Ancelottima ècontratto” sembra essere il primo su CalcioWeb.