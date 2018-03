Cos’è il Giorno del Pi greco e perché è importante

Cos’è il Blue Monday 2018 : oggi 15 gennaio il giorno più triste dell’anno - bufala? : oggi 15 gennaio è il Blue Monday 2018, identificato come il giorno più triste dell'anno. Non si può propriamente parlare di una bufala, né tanto meno di verità certificata. Proviamo insieme a snocciolare la questione, per meglio capire di cosa si tratta. La vicenda trae le proprie origini nel 2005, quando l'agenzia di viaggi Sky Travel fece ricorso all'esistenza di questa particolare giornata, fornendo anche la 'cura' per far rispuntare ...