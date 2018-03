Cosa ha scoperto Hawking di così eccezionale? 

Stefano De Martino/ Dietro le quinte dell'Isola dei Famosi 2018 : vi svelo Cosa ho scoperto! : Stefano De Martino racconta in esclusiva al settimanale Chi la sua Isola dei Famosi 2018 mostrando delle foto mozzafiato e l'incontro con le persone del posto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:28:00 GMT)

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco Cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

Treni in tilt per neve - Trenitalia l’ha scoperto trent’anni fa a Cosa servono gli scalda-scambi : È difficile giustificare i motivi che hanno provocato pesanti disagi e ritardi in tutta Italia, specialmente nella stazione di Roma Termini, dopo una nevicata di pochi centimetri, largamente prevista da tutti i meteo d’Italia. Disagi che hanno avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria. Eppure le ferrovie sono un sistema che anche in presenza di abbondanti nevicate e basse temperature, può e dovrebbe funzionare. Gli stessi ...

Nazionale - Di Biagio allo scoperto : “ecco Cosa hanno deciso di fare i senatori” : “Ho la voglia di dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l’allenatore della Nazionale e deve fare qualcosa di buono per la squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l’appellativo la mia priorità”. Esordisce così in conferenza stampa il Ct della Nazionale, Gigi Di Biagio, il quale successivamente è passato ad affrontare il discusso tema dei senatori azzurri. Di Biagio non ha voluto prendere alcuna ...

“Vincere alla lotteria è stata la mia rovina” - la pazzesca storia di un uomo disabile. Quando ha scoperto di aver vinto - ha pensato di aver svoltato la vita. Poco dopo - invece - accade l’impensabile : Cosa gli è successo : Il paradosso più assoluto in questa storia che sarebbe dovuta essere bella e piena di fortuna. Una sorta di favola, insomma: Daniel Miller, 63enne scozzese e disabile, vince 80mila sterline alla lotteria e decide di usare quei soldi per levarsi alcuni sfizi, non solo per sé, ma anche per gli altri, e poi? Poi accade l’impensabile. Lui non avrebbe mai immaginato che quella vincita gli avrebbe cambiato la vita, rovinandogliela. dopo ...

“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…”. Ah : guai in vista a Uomini e Donne. E a poche puntate dalla scelta! Fino a ieri c’era Marta - l’altra corteggiatrice di Brigante - nel mirino - ma ora la situazione si ribalta : Cosa si è scoperto : Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo ...

Striscia la notizia/ Vittorio Brumotti torna a Napoli - ecco Cosa ha scoperto : Questa sera, martedì 20 febbraio, Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone, prima dell'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 20:19:00 GMT)

Alieni : perché non abbiamo ancora scoperto segni di vita extraterrestre? Ecco Cosa spiega il noto cosmologo Paul Davies : Siamo soli nell’universo? Poche domande sono riuscite a catturare l’immaginazione pubblica più di questa. Fino ad ora siamo a conoscenza di una sola forma di vita: quella che esiste sulla Terra. Sebbene ci sia abbondanza di zone abitabili lì fuori, il termine “abitabile” non significa “abitato”, secondo Paul Davies, noto cosmologo e professore presso l’Arizona State University (ASU). Poiché nessun sa come la “non-vita” sia diventata vita sulla ...

Torino-Juventus - Fernandes allo scoperto dopo il dito medio : “ecco Cosa è successo” : Non si placano le polemiche dopo la gara di Primavera tra Torino e Juventus, successo dei bianconeri nei minuti finali ma a fare discutere è stato un gesto di Fernandes che ha rivolto il dito medio ai tifosi avversari. Il calciatore adesso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio su Instagram: “Mi scuso per il mio gesto, non volevo offendere il pubblico e tantomeno i tifosi del Torino. E’ stato un gesto di reazione agli ...

“Lo abbiamo trovato così”. Leoni assalgono bracconiere : come lo hanno ridotto. Di lui si erano perse le tracce - poi sono partiti i soccorsi e quando sono arrivati sul posto ecco Cosa è stato scoperto : Più di qualcuno sui social dice “ben gli sta!”. Però è chiaro che quando c’è una morte di mezzo, comunque, è meglio non esprimere giudizi affrettati. In Sudafrica un sospetto bracconiere è stato sbranato da un branco di Leoni. La tragedia si è consumata in una riserva naturale nella provincia di Limpopo, dove negli ultimi anni la caccia agli animali è diventata sempre più frequente. Secondo quanto dichiarato dalle ...

“Caso Francesco Monte? Ora dico la mia”. Isola dei Famosi - parla De Martino. Stefano è voluto uscire allo scoperto e ha fatto sapere a tutti il suo pensiero su Cosa è successo al suo ex cognato. Cosa ha detto : La sua opinione conta qualCosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di ...

Spalletti allo scoperto sulle confidenze con i tifosi : “Le frasi sull’Inter? Ecco Cosa dico” : Nella giornata di oggi ‘Il Corriere della Sera’ ha pubblicato un colloquio andato in scena tra Luciano Spalletti ed alcuni tifosi della Roma, all’esterno di un ristorante milanese al termine di Inter-Roma dello scorso 21 gennaio. Il tecnico nerazzurro ha fatto alcune confidenze scottanti che ha voluto commentare ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Quando posso, parlo volentieri con i tifosi. Non credo di aver ...

“Beccato!”. Isola dei Famosi - i naufraghi hanno scoperto tutto. Doveva rimanere un segreto - invece il ‘mistero’ è durato poco. E ora le cose cambiano : Cosa è successo : Doveva rimanere un segreto e invece, alla fine, l’hanno spuntata i naufraghi. Chi ha seguito la seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, quella di cui ancora si parla per via dell’accusa choc di Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana in Honduras, ricorderà sicuramente che Alessia Marcuzzi ha presentato un altro vip oltre a Elena Morali, la ex Pupa che ha poi raggiunto gli altri nella ...

“Sì - voglio un maschietto!”. Cecilia Rodriguez boom : addio dubbi. La bella sorellina di Belen ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Le sue parole su Ignazio - poi - la dicono davvero lunga : Cosa bolle in pentola in casa Moser : Ma insomma, ce la farete a decidervi? Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Così i fan impazziscono e diventano impazienti di conoscere i dettagli e quanto manca al felice evento. La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di ...