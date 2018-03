Corea del Nord | gli errori di Trump e lo spettro dormiente della guerra

REX TILLERSON CACCIATO DA TRUMP/ Fatali le crisi con Iran - Russia e Corea del Nord : ecco perchè : TRUMP caccia TILLERSON: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Dall Iran ai litigi sulla Corea della Nord - così è caduto Rex Tillerson : Sul Medio Oriente o sulla Corea, Tillerson ha tentato di salvare qualcosa della politica estera obamiana mentre Trump la demoliva con la forza di una ruspa. sulla Corea alla fine Trump gli ha dato ...

L’uomo dietro al riavvicinamento tra Stati Uniti e Corea del Nord : È il presidente sudCoreano Moon Jae-in, che ha fatto qualcosa di sorprendente e inaspettato, almeno fino a qualche settimana fa The post L’uomo dietro al riavvicinamento tra Stati Uniti e Corea del Nord appeared first on Il Post.

Taekwondo - Dutch Open 2018 : Russia e Corea del Sud dominano la scena - Gianmarco Moschin eliminato al primo turno : Russia e Corea del Sud fanno la voce grossa in occasione del Dutch Open 2018, torneo di categoria G1 del panorama internazionale del Taekwondo, che assegna punti importanti per il ranking mondiale, di fondamentale importanza nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Sono due a testa le vittorie per le Nazioni che hanno dominato la scena tra i Senior a Eindhoven, facendo incetta di piazzamenti di assoluto spessore. La Russia ha ...

Usa e Corea del Nord verso l'incontro - diplomazie al lavoro : Mentre il mondo prende atto che Donald Trump e Kim Jong-un, arrivati a piu' miti consigli, si dicono pronti ad incontrarsi non e' chiaro dove, ne' quando, per frenare i rispettivi armamenti nucleari ...

Samsung Galaxy S9 parte col piede sbagliato : in Corea i preordini calano del 30% : Sembra che i preordini relativi a Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, effettuati il day one attraverso i tre principali operatori Coreani, siano del 30% inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. L'articolo Samsung Galaxy S9 parte col piede sbagliato: in Corea i preordini calano del 30% proviene da TuttoAndroid.

Corea del Nord - Trump : “Avremo un enorme successo con i colloqui” : “Penso che la questione della Corea del Nord andrà molto bene, penso che avremo un enorme successo“: lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, prima di lasciare Washington per un comizio in Pennsylvania. Trump ieri aveva twittato: “La Corea del Nord non ha effettuato test missilistici dal 28 novembre 2017 e ha promesso di non farne altri durante i nostri meeting. Credo che terranno fede ...

Trump : 'Credo all'impegno della Nord Corea - nessun test da novembre' - : Il Presidente Usa scrive su Twitter: "Onoreranno ciò che hanno promesso". Poi un duro attacco ai media.

Trump : la Corea del Nord manterrà l'impegno di fermare i test missilistici : Il capo della Casa Bianca replica alle richieste di cautela rispetto al previsto, storico incontro con il leader di Pyongyang

Notizie del giorno : Usa-Corea del Nord e politica italiana : Notizie del giorno. I leader di Stati Uniti e Corea del Nord sarebbero pronti a incontrarsi a maggio di persona per discutere di una pace... L'articolo Notizie del giorno: Usa-Corea del Nord e politica italiana proviene da Roma Daily News.

Corea del Nord - Trump : si lavora ad un accordo - “un bene per il mondo” : “L’accordo con la Corea del Nord è in piena fase di realizzazione e sarà, se verrà completato, un accordo molto buono per il mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Data e luogo sono ancora “da determinare“. L'articolo Corea del Nord, Trump: si lavora ad un accordo, “un bene per il mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «Prima i fatti - poi i colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Corea del Nord - Trump : se si chiude accordo molto buono per mondo : "L'accordo con la Corea del Nord richiede moltissimo e sarà, se completato, un accordo molto buono per il mondo. Tempo e luogo devono ancora essere decisi". Lo ha twittato il presidente americano Donald Trump, dopo aver accettato un invito orale da parte del leader NordCoreano ad un incontro.

La Corea del Nord apre agli Usa - Ma Trump : "Prima fatti concreti" : Dopo le prime aperture tra Corea del Nord e Stati Uniti , il presidente Donald Trump , tramite il suo portavoce Sarah Sanders, mette i primi paletti: ' Non vi saranno colloqui fino a quando la Corea ...