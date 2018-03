Confiscati beni ad imprenditore del lametino | considerato evasore fiscale

Formia. Confiscati beni a imprenditore : Formia. Confiscati beni a imprenditore – A Formia colpo al clan dei Casalesi. La Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha confiscato, a Formia (Latina) e... L'articolo Formia. Confiscati beni a imprenditore su Roma Daily News.

Dia - Confiscati 22mln beni a ex fabbro : 7.32 La Direzione Investigativa Antimafia di Roma, su proposta del Direttore della D.I.A., ha confiscato a Formia (LT) e a Latina, Frosinone, Napoli e Isernia, il patrimonio di un imprenditore ritenuto vicino al clan dei casalesi.Valore della confisca, 22 milioni di euro. fabbro-carrozziere, l'uomo ha avuto una ingiustificata espansione economica in vari settori commerciali come il trasporto merci,commercio all'ingrosso,immobiliare e vendita ...

Lamezia - Confiscati beni per oltre 335.000 euro ad Antonio Villella : Lamezia TERME , CATANZARO, I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno appena dato esecuzione alla confisca dei beni appartenenti ad Antonio Villella , esponente di rilievo della cosca "Cerra-...

Beni Confiscati - Saguto al Csm : “Sto male. Mandatemi in pensione”. Così eviterebbe di essere cacciata dalla magistratura : Ha chiesto di andare in pensione per motivi di salute. In questo modo eviderebbe di essere rimossa dalla magistratura. E potrebbe recuperare la parte dello stipendio che le è stato tagliato dopo che è finita sotto inchiesta. È questa l’istanza avanzata al Csm da Silvana Saguto, l’ex presidente della Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per corruzione e abuso d’ufficio. L’ex zarina dei Beni ...

Milano. Assegnati dieci beni Confiscati alla criminalità : Una ciclofficina, un social market, tre residenze per persone bisognose di percorsi di inclusione, una casa rifugio per ragazze e

Confiscati beni 200 mln e imprenditore : beni per circa 200 milioni di euro sono stati Confiscati all'imprenditore Salvatore Mazzei, 62 anni, di Lamezia Terme. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è stato eseguito dai ...

Confiscati beni per 4mln di euro ad imprenditore con precedenti per bancarotta fraudolenta : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Tocchio Gabriele, classe ’60, imprenditore con alle spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati tributari e recentemente coinvolto […] L'articolo Confiscati beni per 4mln di ...

Mafia : Musumeci - beni Confiscati per fronteggiare emergenza casa : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - L’emergenza abitativa in Sicilia è stato uno dei temi al centro dell'incontro, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri

Usura : Confiscati beni per 100 mln : ANSA, - ROMA, 26 GEN - confiscati beni per 100 milioni di euro a quattro Usurai che operavano nel nord del Lazio. Il Centro Operativo D.I.A. di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ...

Caso Saguto : gestione beni Confiscati - oggi al via processo a Caltanissetta : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Prenderà il via questa mattina, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il processo al giudice Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo coinvolta nello scandalo sui beni sequestrati e confiscati. Sul banco degli imputa

Patrimoni illeciti - Confiscati beni 25 mln a imprenditore di Trapani : Andrea Moceri è accusato dalla Dia di usura ma anche di essere uno dei finanziatori della cosca di Matteo Messina Denaro

