Condannato per uso terapeutico di cannabis | arriva la grazia di Mattarella

Condannato perché coltivava cannabis per uso terapeutico : Mattarella lo grazia : Pensionato sessantenne avrebbe dovuto scontare cinque mesi di carcere, ma il Presidente della Repubblica ha accolto il suo appello

Londra : 17enne Condannato per aver condotto attacchi con acido a dei motociclisti : Il giovane ha ammesso davanti ai giudici le sue responsabilità: ha spruzzato acido a dei motociclisti per rubare le loro moto.Continua a leggere

Trieste - un Condannato per l'omicidio di Fernetti : Dodici anni a Pavel Semin per l'accoltellamento del collega camionista Roman Mazukin. Scarcerato il presunto complice

Non paga le tasse per salvare gli operai : imprenditore Condannato : Per difendere i propri operai dalla crisi e continuare a pagare loro lo stipendio era disposto a tutto. Anche a non pagare le tasse. Per questo impegno però l'imprenditore friulano Augusto Antonucci, 79 anni, è stato condannato a 10 mesi di reclusione.L'imprenditore, titolare dell'Acheo Srl di San Vito al Tagliamento, fece davvero di tutto pur di non lasciare in strada i dipendenti: ipotecò la casa, rinunciò ai dividendi, andò a ...

Assente a 45 visite fiscali : impiegato Condannato per truffa : Per ben 45 volte è risultato Assente alle visite fiscali: un record, tutt'altro che positivo, che ha fatto scattare la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, per truffa nei confronti del datore di...

Teresa e Trifone - i fidanzati uccisi a Pordenone : perché Giosuè Ruotolo è stato Condannato : Teresa e Trifone, i fidanzati uccisi a Pordenone: perché Giosuè Ruotolo è stato condannato Le motivazioni della sentenza: per i giudici Giosuè Ruotolo era presente nel parcheggio al momento dell’omicidio dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi il 17 marzo 2015. L’imputato, ex coinquilino è collega di Ragone, è stato condannato all’ergastolo con due […]

Roma - Condannato per terrorismo preparava un attentato : 'Appena esco vedi io cosa faccio' : Meditava un attentato terroristico in Italia. Era accusato di aver fatto parte dell'Isis, oggi è stata confermata in appello la condanna a 8 anni di reclusione per associazione con finalità di ...

Brescia - omicidio Clara Bugna : nessuna revisione del processo per il marito Condannato all'ergastolo : La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Bruno Lorandi, Bresciano di Nuvolera, condannato in via definitiva all' ergastolo per il ...

Palermo : Condannato per concussione - Prefetto sospende sindaco di Gratteri : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Sospeso il sindaco di Gratteri (Palermo), Giacomo Ilardo. Il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha adottato il provvedimento di sospensione di diritto dalla carica nei confronti del primo cittadino in applicazione della legge Severino, dopo la sentenza, emessa dal

Elezioni 2018 - a Messina Casapound candida un Condannato per calunnia nei confronti di un maresciallo dei carabinieri : condannato e candidato alla Camera. Casapound a Messina punta su Daniele Schinardi, il consulente tecnico delle intercettazioni finito prima ai domiciliari e poi, nel 2014, in carcere con l’accusa di calunnia aggravata dalle modalità mafiose. Il processo si è concluso nel febbraio 2015 con la condanna del candidato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. In attesa dell’appello, quindi, il Tribunale di Reggio Calabria lo ha giudicato colpevole ...

Condannato per pedofilia - ma la Curia lo riabilita : Per la giustizia ordinaria è colpevole di pedofilia, ma per la Chiesa può tornare a dir messa. Una situazione kafkiana, quella che ruota attorno al nome del sacerdote Luciano Massaferro. Per lo Stato è responsabile del reato di abusi sessuali su minori, come ha stabilito la Cassazione, che lo ha Condannato a scontare 7 anni e 6 mesi, ma per la Chiesa è innocente ed estraneo ai fatti. Il Tribunale ecclesiastico di Genova presieduto dal cardinale ...

Condannato per abusi - innocente per la Chiesa : torna a fare il prete : La storia di Luciano Massaferro fa riflettere. innocente per il tribunale della Chiesa, colpevole di abusi sessuali su minori per la Cassazione. E così a quanto pare Don Luciano potrà tornare presto a fare il prete. Questa vicenda è iniziata nel 2009 quando una ragazzina di 12 anni viene ricoverata, come riporta ilCorriere, all'ospedale Gaslini di Genova. La minore ha poi raccontato di aver subito abusi da parte del sarcedote. E così prima ...

Alassio - prete Condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Condannato A MORTE/ La tortura indicibile di Doyle Hamm : non trovano la vena per l'iniezione letale : Ancora una volta l'esecuzione di un CONDANNATO a MORTE negli Stati Uniti si è trasformata in una lunga tortura fino a quando la pena è stata sospesa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:10:00 GMT)