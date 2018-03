Concorso assistente sociale ed esperti giustizia minorile | info e requisiti

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dopo aver parlato dei bandi per la mansione di OSS, Osa e infermieri VIDEO, in questo articolo ci occuperemo di segnalare due #Concorsi Pubblici per assistenti sociali ednel medesimo ruolo, presso il ministero di. SelezioneIl comune di Belluno indice una selezione pubblica per il conferimento a tempo pieno e parziale di quattro assistenti sociali, di cui tre assunzioni sono previste fino al 31.12.2019. Sono ammessi al: Cittadini italiani o della comunita' europea; Iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali sezione A o B Patente di guida di categoria B. Dove inviare la domanda La domanda di ammissione alla selezione dovra' essere indirizzata: al Servizio Personale del Comune di Belluno, con una delle seguenti modalita': via telematica, all'indirizzo di posta elettronica: belluno.bl@cert.ip-veneto.net; presentata ...