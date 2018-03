Con Doodle3D stampi in tre dimensioni i disegni dei tuoi figli

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Torniamo a parlare di, startup che con la prima campagna di raccolta fondi si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a un’idea tanto semplice quanto brillante: trasformare ia mano libera in oggetti tridimensionali grazie alla stampa 3d e a un software dedicato, semplice e allo stesso tempo sofisticato. Oggiè tornata su Kickstarter perché il software è stato sensibilmente migliorato e consente – con la stessa facilità d’uso della prima release – di elaborareancora più complessi. Ti è piaciuto? Guarda anche La sigla di Futurama in 3D. Conin tredeiWired.