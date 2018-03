Con Di Maio parlerò al più presto | con il PD non penso nemmeno

Di Maio a Confcommercio - le reazioni degli imprenditori : “Ci ha Convinto? Sì - poi vedremo che cosa riuscirà a fare” : “Di Maio? Mi chiedo perché no. È stato votato dal 32% degli elettori italiani e sta dimostrando di conoscere le tematiche che ci stanno a cuore. Poi vedremo strada facendo cosa riuscirà effettivamente a fare”. A 10 giorni esatti dal voto, il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta davanti alla platea di Confcommercio, la stessa che nei mesi scorsi ha ascoltato Berlusconi e Renzi e che ora, pur con cautela, accoglie il leader ...

Prove tecniche di accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di BerlusConi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...

Di Maio a Milano - Confcommercio lo accoglie come se fosse premier : “Noi ascoltiamo sempre la classe di governo” : “Il premier Luigi Di Maio sarebbe disponibile per il nostro forum del 23 e 24 marzo a Cernobbio?”. Ora 14.20, sede della Confcommercio di Milano. Il capo politico M5s è in riunione con il presidente Carlo Sangalli prima dell’incontro con i giornalisti, fuori dalla porta una funzionaria si avvicina al capannello dei neodeputati M5s Stefano Buffagni e Gianluigi Paragone. Risate. E’ un lapsus: Di Maio non è premier e quel ...

Di Maio a Milano - due ore di vertice Con Casaleggio : Milano, 14 mar. , askanews, Al termine dell'incontro in Confcommercio, Luigi Di Maio si è recato negli uffici della Casaleggio Associati dove si è trattenuto per due ore con Davide Casaleggio. ...

Silvio vuole governare col Pd E corteggia i parlamentari M5S Ma Salvini cerca l'asse Con Di Maio : "Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di Centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti". Così Berlusconi nell'incontro con i neoeletti azzurri. L'ex premier... Segui su affaritaliani.it

Salvini apre a Di Maio - la reazione gelida di BerlusConi : Matteo Salvini non chiude la porta ad un governo col M5s (ma con tutta la coalizione del centrodestra), e dice di non avere «pregiudizi sui ruoli», a fronte di un progetto condiviso, per un esecutivo in tempi stretti. «Stiamo lavorando - dice - per un governo con un programma di centrodestra che duri 10 anni. Con noi cambieranno le politiche sui mi...

Salvini : "Governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma BerlusConi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...

Governo sì - governo no. Cosa diCono - e cosa vorrebbero dire - Di Maio - Salvini e Franceschini : Sono trascorsi dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo. Non c'è una maggioranza parlamentare chiara in grado di formare un governo. In compenso da dieci giorni gli esponenti di tutti i partiti ...

Salvini : «Governo Con M5S? Su Di Maio nessun pregiudizio. No aumento Iva» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Salvini - sketch Con il finto Vespa : 'Con Di Maio parleremo nella lingua dei segni' : 'Libri Come' a Roma, ecco la felicità secondo gli studenti 14 marzo 2018 Nessun commento Leggi Tutto » A Roma +20% incidenti stradali mortali; Piano anti-buche: 2 mesi per normalità; Scienza invade ...

Nell'eConomia di Di Maio lo stato è onnisciente e gli agenti eConomici idioti : In questa fase post elettorale si sta discutendo molto sulla natura del M5s. La vittoria e il battesimo del consenso sembrano aver lavato ogni critica sull'irrealizzabilità o la dannosità delle ...

Di Maio a Confcommercio : "Chiederò lo stop all'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

"Governo Con Di Maio? Possibile" Svolta Salvini : nessun pregiudizio Insorge FI : 'Tradirebbe gli elettori' : Governo, Matteo Salvini per la prima volta dopo le elezioni politiche del 4 marzo non esclude un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. "Esclude di fare un governo con Pd ma lo accetterebbe con i 5Stelle?" Segui su affaritaliani.it

Per Salvini - Con Di Maio si può - Con Renzi no : Con Di Maio si può, con Renzi no. Nel corso dell'incontro con la stampa estera a Roma, Matteo Salvini si sbilancia su un ipotetico governo con i Cinque Stelle. Tra lei e Di Maio c'è una contesa sui ruoli? "Non mi interessa chi vince: abbiamo un programma e chiunque venga al governo con noi deve impegnarsi a cancellare la legge Fornero, a ridurre le tasse al 15%, a rendere l'Italia più federale e meno burocratica. Se ci sono ...