Con Di Maio parlerò al più presto | con il PD non penso nemmeno

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un Confronto sui presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

Salvini apre al governo Con M5S : "?Escluso il Pd tutto è possibile". E in serata telefona a Di Maio : telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos il leader della Lega, come annunciato oggi davanti alla stampa estera, ha chiamato il leader del M5S Luigi Di Maio per...

Governo - Salvini apre al M5S e chiama Di Maio : «Ok a Confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Prove d’intesa Lega-M5S - Salvini telefona a Di Maio. E BerlusConi scommette sul Pd : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «No all’aumento dell’Iva. Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli». E nel pomeriggio telefona a Di Maio

Padoan a Di Maio : 'Noi Consegniamo un'eConomia in crescita' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, replicando alle dichiarazioni del candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sui timori dell'Ue in merito alle difficoltà di formare un ...

Governo - Salvini apre al M5S e in serata telefona a Di Maio : «Ok a Confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Prove di intesa Salvini-Di Maio - al via i primi Contatti telefonici - : Roma, 14 mar. , askanews, Segnali e Prove di intesa a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega, oggi a Roma in un incontro con la stampa estera, ha spiegato che vuole ...

M5s a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...

Matteo Salvini - il sospetto : perché dice no al Pd. Piano perfetto per fregare Di Maio e BerlusConi : E vuole pure una maggioranza solida e 'politica'. Obiettivo, questo, forse impossibile nel contesto attuale. Le prospettive sono poche: governo di tutti , cosa che non piace al Carroccio, usando un ...

Con Di Maio parlerò al più presto - Con il PD non penso nemmeno : Siamo ad una svolta nelle trattative in corso per trovare una maggioranza da proporre al Presidente Mattarella quando inizieranno le consultazioni? Di sicuro si inizia a delineare lo spazio tra chi ha in mano la maggioranza dei seggi al parlamento. Ieri ha parlato alla stampa estera Luigi Di Maio, oggi è stato il turno di Matteo Salvini, il neo leader della coalizione di centro destra. Incalzato dalle domande dei corrispondenti dei più ...

Di Maio a Confcommercio - le reazioni degli imprenditori : “Ci ha Convinto? Sì - poi vedremo che cosa riuscirà a fare” : “Di Maio? Mi chiedo perché no. È stato votato dal 32% degli elettori italiani e sta dimostrando di conoscere le tematiche che ci stanno a cuore. Poi vedremo strada facendo cosa riuscirà effettivamente a fare”. A 10 giorni esatti dal voto, il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta davanti alla platea di Confcommercio, la stessa che nei mesi scorsi ha ascoltato Berlusconi e Renzi e che ora, pur con cautela, accoglie il leader ...

Prove tecniche di accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di BerlusConi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...

Di Maio a Milano - Confcommercio lo accoglie come se fosse premier : “Noi ascoltiamo sempre la classe di governo” : “Il premier Luigi Di Maio sarebbe disponibile per il nostro forum del 23 e 24 marzo a Cernobbio?”. Ora 14.20, sede della Confcommercio di Milano. Il capo politico M5s è in riunione con il presidente Carlo Sangalli prima dell’incontro con i giornalisti, fuori dalla porta una funzionaria si avvicina al capannello dei neodeputati M5s Stefano Buffagni e Gianluigi Paragone. Risate. E’ un lapsus: Di Maio non è premier e quel ...

Di Maio a Milano - due ore di vertice Con Casaleggio : Milano, 14 mar. , askanews, Al termine dell'incontro in Confcommercio, Luigi Di Maio si è recato negli uffici della Casaleggio Associati dove si è trattenuto per due ore con Davide Casaleggio. ...