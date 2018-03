Comuni | Sicilia cambia sistema trasferimenti | Asael ' Stop a disparità fra enti'

Sicilia : stop a terzo mandato per sindaci piccoli Comuni - Ars boccia ddl : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Si ferma l'iter del ddl sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni Siciliani con popolazione fino a tremila abitanti. L'Ars ha infatti bocciato il ritorno in Commissione del testo promosso dal capogruppo di Fi Giuseppe Milazzo. "Oggi abbiamo rispedito al mittente la no

Sicilia : Musumeci - da noi difetto Comunicazione su cose fatte : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Ammettiamo che da parte nostra c'è stato un difetto di comunicazione per le tante cose fatte, per gli oltre 700 milioni di euro sbloccati nei primi cento giorni. Ma noi non siamo spavaldi, abbiamo scelto di mantenere un profilo basso". Lo ha detto il Governatore sicili

Sicilia : in arrivo 38 mln per 21 Comuni delle Madonie (2) : (AdnKronos) - "Sono zone - ha spiegato Musumeci - che, da un lato, presentano difficoltà nel garantire i diritti di cittadinanza dei loro residenti, oltre a elevate criticità di carattere territoriale (dissesto idrogeologico) e demografico (spopolamento), dall’altro però sono ricche di risorse natur

Sicilia : in arrivo 38 mln per 21 Comuni delle Madonie : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - Un protocollo d’intesa che sblocca quasi 38 milioni di euro destinati a diversi interventi nei 21 comuni delle Madonie. Il documento è stato sottoscritto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal presidente dell’Unione dei comuni delle Madonie Pietro M

Sicilia - in oltre 50 Comuni l’emergenza rifiuti è diventata una triste normalità : Sicilia, in oltre 50 comuni l’emergenza rifiuti è diventata una triste normalità Striscia la Notizia testimonia questo problema si presenti ciclicamente. Continua a leggere L'articolo Sicilia, in oltre 50 comuni l’emergenza rifiuti è diventata una triste normalità sembra essere il primo su NewsGo.

Sicilia - in oltre 50 Comuni l'emergenza rifiuti è diventata una triste normalità : Quella dei rifiuti è un'emergenza mai risolta in Sicilia . Anzi continua a riemergere ciclicamente e in modo più grave. Tra i comuni maggiormente colpiti da questo problema c'è Partinico , in ...

Rifiuti : emergenza in Sicilia - Gentiloni ‘al lavoro con Regione e Comuni’ : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Ci stiamo occupando dell’emergenza legata all’acqua e alle risorse idriche, stiamo lavorando con le Autorità regionali e comunali su Rifiuti all’insegna di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali". A dirlo a Palermo è stato il premier Paolo Gentiloni,

Acqua : in Sicilia è fallimento depurazioni - 228 Comuni non in regola (2) : (AdnKronos) - Ancor più grave è la questione del mancato recupero e riutilizzo delle acque reflue in periodi di siccità. "Eclatante - secondo l'associazione - è il caso di Palermo dove le acque del depuratore di Fondo Verde invece di essere usate anche per il solo ravvenamento delle falde idriche, s

Acqua : in Sicilia è fallimento depurazioni - 228 Comuni non in regola : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Dopo ben due condanne, nel 2012 e 2014, ancora un ennesimo fallimento dei commissariamenti e dei poteri speciali per la depurazione delle acque in Sicilia. A lanciare l'allarme è Legambiente che riporta i dati pubblicati sul Portale dell'Acqua www.Acqua.gov.it. Nella d

Sicilia : Cgil e Sunia - emergenza casa diventi priorità per Regione e Comuni : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Il governo regionale e le amministrazioni locali devono mettere tra le priorità della propria agenda il tema del disagio abitativo, sempre più diffuso e strettamente connesso al disagio sociale, alla mancanza di lavoro, alla crescente povertà". Così Mimma Argurio e Giu

Rifiuti : Sicilia - 48 Comuni protestano dopo stop conferimento Bellolampo : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo chiude le porte e in 48 comuni del palermitano, messinese e trapanese scatta la protesta. Con la discarica di Palermo chiusa, i comuni non hanno avuto alcuna alternativa se non aderire alla proposta di EcoAmbiente di trasportare i Rifiuti a C