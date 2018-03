Comprare online un' auto | gli step da seguire

Mercoledì e venerdì i giorni più vantaggiosi per Comprare online : Il dynamic pricing è la tecnica messa a punto negli Usa attraverso la quale i prezzi di voli, hotel, concerti, prodotti e servizi vengono variati strategicamente in base ad algoritmi che tengono conto di domanda, offerta...

In quali giorni è meglio Comprare online? Ecco il report di Idealo : Idealo ha creato una bella infografica con tutti i giorni della settimana indicando in quali giorni è meglio comprare una particolare categoria di prodotti. Si perché comprarli nei giorni giusti ci permetterà di risparmiare quasi il 10% I migliori giorni per comprare online Notebook, Smartphone, Vestiti, Elettrodomestici e molto altro Anche il mondo dello shopping online […]