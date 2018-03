Commercio al dettaglio | bene i discount alimentari Giù gli ipermercati

Italia - frena il Commercio al dettaglio in gennaio : Teleborsa, - Parte male il 2018 per il commercio al dettaglio tricolore dopo i segnali di rallentamento visti a dicembre. Nel mese di gennaio, le vendite al dettaglio sono scese su base mensile dello ...

Commercio al dettaglio : quest'anno sarà ripresa - dice Bak Economics : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Commercio al dettaglio : in calo i volumi venduti nel 2017 : A fine 2017 le vendite al dettaglio degli esercizi commerciali italiani hanno registrato una flessione mensile dello 0,3% sia per quanto riguarda il valore delle vendite che i volumi. In calo si sono ...

Coldiretti : Stagnazione Commercio al dettaglio - colpa del web : Coldiretti: 7 italiani su 10 visitano negozi on line Roma- Da un’analisi fatta dalla Coldiretti emergono dati interessanti. Nel 2017 quasi 7 consumatori su 10... L'articolo Coldiretti: Stagnazione commercio al dettaglio, colpa del web su Roma Daily News.

Italia - dicembre no per il Commercio al dettaglio. Crescita modesta nel 2017 : Teleborsa, - dicembre negativo per il commercio al dettaglio tricolore dopo i segnali di ripresa visti a novembre. Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel mese in esame le vendite al dettaglio sono scese ...

Commercio : novembre col segno + per le vendite al dettaglio. Merito del Black Friday? : ... innovazioni tecnologiche che incidono pesantemente sull'organizzazione d'impresa e il dirompente impatto delle vendite on line, un mondo che opera con vantaggi fiscali e al di fuori delle regole che ...

Eurozona - forte rimbalzo del Commercio al dettaglio : (Teleborsa) - Deciso recupero delle vendite retail in Eurozona, superiore anche alle aspettative . Secondo l' Eurostat , le vendite al dettaglio sono salite dell'1,5% dopo il -1,1% di novembre. Il ...

Germania - forte rimbalzo del Commercio al dettaglio : (Teleborsa) - Segnali di recupero giungono dal commercio al dettaglio in Germania. Nel mese di novembre, le vendite sono salite del 2,3% dopo il +1% riportato il mese precedente e superiore alle stime ...