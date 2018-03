“Come può averlo fatto”? Le parole che incastrano Sergio Papa del duplice omicidio di

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “Come partito d’opposizione. Il Congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...

“Come sopravvivere?…”. Lacrime in diretta per Barbara D’Urso. Nel bel mezzo di Domenica Live - Carmelita non ce la fa e scoppia a piangere. Un dolore immenso e incomprensibile la sconvolge : “Solo una madre può capire” : La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell’ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto ...

Strangola il figlio di 8 anni in casa. “Come può una madre uccidere il proprio figlioletto?” : Il piccolo sarebbe stato ucciso dalla madre, una donna inglese di 41 anni, nella loro casa di Tootgarook, in Australia. Il padre era fuori dal Paese per lavoro al momento dell'omicidio. Ora Joanne Finch è in carcere. E i vicini non si capacitano di questa sciagura.Continua a leggere