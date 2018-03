Com' è il lavoro a 5 stelle?

Operaio sComparso da agosto - il datore di lavoro indagato per omicidio : Un imprenditore milanese risulta indagato per l'omicidio di un suo Operaio egiziano di 61 anni, scomparso nel nulla dallo 2 agosto...

Regione - in Prima Commissione gli studenti del progetto 'PeoSchool' sul programma di lavoro 2018 della Commissione europea : All'audizione, che è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube , https://goo.gl/1SyUTF , dell'Assemblea legislativa, hanno preso parte la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella ...

Lavoro intermittente - legittimo il licenziamento al Compimento del 25esimo anno : Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro, 21/02/2018, n. 4223) ha sancito la piena legittimità della normativa italiana in materia di contratto di Lavoro intermittente e/o a tempo che consente anche di assumere un lavoratore infraventicinquenne e licenziarlo al compimento del suo 25° anno di età. La fattispecie giuridica che ha originato la pronuncia della Suprema Corte riguarda la legittimità di un ...

"A 31 anni - lascio il lavoro e vado in pensione - la gente non crede sia possibile - ma ecco Come ho fatto" : Ha lasciato il suo lavoro full-time per andare in pensione, a soli 31 anni. Kristy Shen è la più giovane pensionata del Canada: dopo aver lasciato il suo impiego come ingegnere informatico, con un conto in banca di circa 620mila euro, ha iniziato a viaggiare per il mondo con il marito Bryce Leung e a godersi la vita. Il suo obiettivo ora è condividere la sua storia, nella speranza che le persone ne traggano ispirazione: "La ...

Operaio egiziano sComparso ad agosto - indagato il datore di lavoro. Per la Procura è omicidio : Il cadavere di Ibrahim Abdou Akl, detto Magdi, non si trova ma ora sulla scomparsa dell'Operaio egiziano c'è una svolta. E' indagato per omicidio il suo datore di lavoro, la Procura di Milano sospetta ...

Cantieri lavoro Ragusa - consiglieri segnalano : Comune agisce : Ragusa consiglieri segnalano Comune agisce. Ma secondo D’Asta e Chiavola sbaglia anche nel copiare un bando.

La Commissione Ue propone un'Autorità per il lavoro : ROMA - Il dumping sociale fa paura. Tant'è che la Commissione europea propone di creare un'Autorità del lavoro che avrà il compito di facilitare la mobilità, ma anche di reprimere gli abusi alle ...

Come fare un'esperienza di lavoro in una Casa automobilistica : Dal punto di vista dei ragazzi, invece, non solo l'occasione per muovere i primi passi nel mondo del lavoro ma anche per mettersi alla prova , misurarsi con sfide e sacrifici importanti e stringere ...

Il difficile Coming out dei transgender sul posto di lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Gigabit society - Italtel al lavoro con il Competence center per l'Ftth : I servizi della nuova Gigabit society saranno principalmente legati ai nuovi modelli di intrattenimento, basati sul video HD in streaming e gaming online, di shopping su piattaforme ecommerce , con ...

Governo : AsCom Padova - il prossimo affronti costo lavoro - e giornate chiusura : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - "Se in Parlamento non si troverà una maggioranza e dunque non si potrà fare un Governo "politico", l'alternativa, per tutti, sembra essere il ricorso a nuove elezioni dopo "aver fatto una nuova legge elettorale e poche cose". Anche se nessuno sembra in grado di specific

Governo : AsCom Padova - il prossimo affronti costo lavoro - e giornate chiusura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Richiesta numero tre. Equilibrio - conclude il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova - deve essere la parola d'ordine del nostro futuro. Quando chiediamo sei giorni di festa l'anno coi negozi chiusi non chiediamo di bloccare il progresso (come vorrebbero far cred