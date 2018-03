Combinata nordica | Coppa del Mondo 2018 | Fabian Riessle si impone in volata a Trondheim!

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Eric Frenzel trionfa a Trondheim! Gioia Watabe - è secondo e allunga su Schmid. Alessandro Pittin in zona punti : Eric Frenzel torna a ruggire a Trondheim, ma la prima Gundersen dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 ha due vincitori. Il giapponese Akito Watabe, infatti, ha concluso la prova al secondo posto, piazzando un ulteriore allungo sul suo principale avversario, il norvegese Jan Schmid, e ponendo una seria ipoteca sulla conquista della sfera di cristallo. Ma veniamo alla cronaca della gara. Watabe ancora una volta ha dimostrato ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2018 : scatto di Akito Watabe! Ora Jan Schmid è distante 101 punti. Sul podio c’è Johannes Rydzek : Una vittoria che può valere la sfera di cristallo. Akito Watabe piazza l’allungo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 in seguito al successo nella tappa di Oslo ed ora può gestire 101 punti di vantaggio su Jan Schmid in vista dello sprint finale con le ultime tre tappe che andranno in scena tra Norvegia e Germania. Il giapponese è primo con 1050 punti, mentre Schmid è a quota 949. Distanze siderali, invece, per gli ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe tronfa a Oslo e allunga in classifica su Jan Schmid! Alessandro Pittin fuori dalla zona punti : Akito Watabe trionfa a Oslo e mette una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo 2017-2018. Il giapponese ha dominato la Gundersen LH in casa del suo principale avversario, il norvegese Jan Schmid, e ha allungato in vetta alla classifica generale al termine di una gara condotta con autorità sin dal segmento di salto, concluso al secondo posto con 130.8 punti alle spalle del norvegese Jarl-Magnus Riiber, rispetto al quale il ritardo di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : ruggito norvegese a Oslo - Jarl-Magnus Riiber domina il PCR. Alessandro Pittin qualificato per il rotto della cuffia : La Norvegia torna a ruggire a Oslo, nella decima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Jarl-Magnus Riiber ha dominato il Provisional Competition Round dal trampolino lungo HS134 con un salto da 135.0 punti che gli ha consentito di accumulare 23” di margine sul tedesco Manuel Faisst, che ha realizzato un salto eccellente da 129.2 punti e si è frapposto tra Riiber e un altro norvegese, Jan Schmid, che attualmente contende la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le tappe di Oslo e Trondheim : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino ripartirà dalla Norvegia con due tappe a Oslo e Trondheim (10, 13 e 14 marzo). L’Italia sarà presente all’appuntamento con Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi impegnati in un una gundersen sul trampolino HS134 (sabato 10 marzo) e in una gundersen dal trampolino HS140 (martedì 13 e mercoledì 14 marzo). (foto FISI) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Austria eroica a Lahti! Vince in rimonta la team sprint! Azzurri nelle retrovie : Austria eroica a Lahti, dove va in scena il primo appuntamento post-olimpico della Coppa del Mondo 2017-2018. Wilhelm Denifl e Bernhard Gruber trovano la vittoria nella team sprint finlandese al termine di una straordinaria rimonta, piazzando una volata mortifera sul rettilineo finale e beffando la Norvegia e la Finalndia, che all’ultimo intermedio sembravano ormai pronte a contendersi la leadership. Gruber e Denifl hanno riportato così la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Franz-Josef Rehrl vince il PCR di Lahti - Alessandro Pittin nelle retrovie : Austria e Giappone si dividono le prime posizioni nel Provisional Competition Round di Lahti, dove va in scena la nona tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, la prima dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, che hanno incoronato la Germania ai vertici mondiali. Franz-Josef Rehrl ha sfoderato il salto migliore dal trampolino HS130, totalizzando 127.0 punti e staccando i giapponesi Akito Watabe (125.9) e Takehiro Watanabe ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Lathi. Alessandro Pittin per invertire la rotta : La Coppa del Mondo 2018 di Combinata nordica torna protagonista nel weekend del 3-4 marzo. Appuntamento a Lathi (Finlandia) per una team sprint (sabato) e per una gundersen (domenica). L’Italia sarà presente all’appuntamento esclusivamente con Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi dopo la non esaltante esperienza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: vedremo se il carnico riuscirà a invertire la rotta. (foto ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il bilancio. Alessandro Pittin conferma le difficoltà nel salto. Fondamentale sarà il ritorno di Costa : Niente “salto di qualità” per l’Italia della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Gli azzurri hanno fatto troppa fatica dal trampolino sul percorso coreano e hanno detto addio alle speranze di medaglia sin dal primo segmento delle tre gare a cui hanno preso parte. La delusione più grande reca il marchio di Alessandro Pittin, da cui ci si attendeva una prestazione all’altezza della sua fama, in virtù ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : triplete Germania! La staffetta parla tedesco. Sul podio Norvegia e Austria - ottavo posto per l’Italia : Germania padrona a PyeongChang. Non c’è storia nella staffetta che ha chiuso il programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018. La squadra tedesca ha letteralmente dominato la prova, restando a contatto con l’Austria dopo il salto dal trampolino HS140 e prendendo il largo sin dal termine della prima frazione con un eccellente Vinzenz Geiger, autore del primo strappo, consolidato da Fabian Riessle e dai campioni ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Austria davanti dopo il salto ma la Germania è vicina! Italia : serve la rimonta per un buon piazzamento : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il terzo e ultimo titolo di questa specialità dopo quelli vinti da Eric Frenzel e Johannes Rydzek, entrambi tedeschi. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 4×5 km di sci di fondo a ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quattro team racchiusi in un fazzoletto dopo il salto - Germania pronta a trionfare anche nella staffetta. Italia ultima : quattro squadre racchiuse in meno di 30 secondi dopo il salto della prova a squadre, ultima gara della Combinata nordica alle Olimpiadi invernali 2018 di PyeongChang. Il trampolino HS140 miete subito due vittime illustri, la Francia e la Finlandia, già praticamente tagliate fuori dalla corsa per il podio, a meno di eccessivi tatticismi da parte dei team che hanno preso il largo. A fare da battistrada è l’Austria, che è riuscita a sfruttare ...