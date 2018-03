Cocktail & Tea | la nuova tendenza che rivoluzionerà la mixology

gqitalia

: Interessante !! Perù, un viaggio tra cibo e cocktail - peruetico : Interessante !! Perù, un viaggio tra cibo e cocktail - pecoraneraed : La prossima settimana Torino diventerà la capitale del cocktail grazie alla seconda edizione della… - Comunicaffe1 : Lavazza Coffeetail: con Sipione e Zoppi, il cocktail al caffè da preparare pure a casa -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’accoppiata alcool e tè non è certo una novità nel mondo dei: sin dal 1600 i marinai della Compagnia Britannica delle Indie Orientali che solcavano per mesi l’oceano bevevano grandi quantità di Punch, parola che deriva dal termine “panch” (in hindi 5), perché composto da 5 ingredienti: zucchero, limone, acqua, tè e arrak (o rum). Drink molto gradito per la dolcezza dello zucchero unito agli agrumi che servivano a combattere lo scorbuto. Se durante il Proibizionismo in America il tè (e soprattutto i suoi accessori, teiera e tazze) servivano per bere illegalmente gli alcolici, negli ultimi anni, i bartender si sono espressi in plurimi esemplari di tea-(chiamati anche tea-tail) dove l’infusione – spesso fatta a freddo – delle foglie di Camelia Sinensis, diventava uno degli ingredienti del drink, fino a passare all’infusione delle foglie direttamente nell’alcool, ...