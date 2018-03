Clima | Wwf | “A rischio metà delle specie nelle aree chiave per la biodiversità”

meteoweb.eu

: Clima, allarme Wwf: nel Mediterraneo a rischio la metà delle specie - SkyTG24 : Clima, allarme Wwf: nel Mediterraneo a rischio la metà delle specie - antoninobill : Clima, l’allarme del Wwf: “È a rischio estinzione metà delle specie naturali di Mediterraneo e Amazzonia per CO2”… - libellula58 : RT @WWFitalia: #Mediterraneo area chiave per difendere #biodiversità globale, ma rischio #clima minaccia il 50% delle specie Nuovo Repor… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Se le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare senza controllo, il mondo è destinato a perdere almeno laanimali e vegetali oggi custoditepiù ricche di biodiversità. A fine secolo potremmo assistere ad estinzioni locali in alcuni paradisi come l’Amazzonia, le isole Galapagos e il Mediterraneo. Anche rimanendo entro il limite di 2° C posto dall’Accordo suldi Parigi, perderemmo il 25%che popolano leper la biodiversità. È uno dei risultati più allarmanti del nuovo studio pubblicato oggi sulla rivistatic Change e realizzato da esperti dell’Università dell’East Anglia, della James Cook University e dal WWF. Pubblicata a pochi giorni dall’evento globale Earth Hour, il più grande movimento globale per l’ambiente in programma il prossimo 24 marzo, la ricerca ha esaminato l’impatto ...