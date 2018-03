Clima | nel Mediterraneo a rischio estinzione metà degli animali e delle piante

Clima - l’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Previsioni Meteo - nella “Giornata internazionale della donna” esplode la Primavera : sole e Clima mite in tutt’Italia : 1/7 ...

Cambiamento Climatico nel Parmense : "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" : L'articolo Cambiamento climatico nel Parmense: "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" sembra essere il primo su ilParmense.net....

Clima : nell’Artico è l’inverno più caldo mai registrato - record negativo di estensione del ghiaccio marino : record negativo per l’estensione del ghiaccio marino e inverno più caldo mai registrato: questa la situazione nell’Artico. Secondo quanto emerso dalle rilevazione dello Snow and Ice Data Center statunitense, a dicembre, gennaio e febbraio la temperatura nell’Artico è stata in media a 4,9 gradi superiore della norma. A febbraio il ghiaccio marino ha ricoperto una superficie di 13,9 milioni di km², 160mila in meno rispetto ...

Agricoltura - Coldiretti : il PIL nel 2017 crolla solo nei campi per il Clima impazzito : L’Agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti trimestrali del Pil a ...

Gelo siberiano in Europa e ondata di caldo nell’Artico : i Climatologi lanciano l’allarme - è “un’anomalia nell’anomalia” : L’Europa è in questi giorni alle prese con il Gelo siberiano e le sue conseguenze, mentre un’ondata di caldo senza precedenti sta investendo l’Artico: secondo i climatologi, il vortice polare (i venti gelidi che d’inverno ghiacciano l’area più settentrionale dell’emisfero) potrebbe essere stato scomposto in tanti piccoli vortici polari a causa del global warming. Secondo il Guardian, uno di questi avrebbe ...

Ambiente - ministro Lorenzin : il cambiamento Climatico “va affrontato - è un tema ineludibile” : “Il cambiamento climatico va affrontato, è un tema ineludibile e la capacità di controllare il sistema idrico, fare bacini idrici in modo da raccogliere acqua, diventa ormai un’emergenza“: queste le parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin, oggi presso la sede di Confagricoltura di Modena. “In questi giorni avevamo l’allarme degli agricoltori di Piacenza, che erano in una situazione di siccita’ ...

Clima : boom ondate di calore nelle città europee - Roma tra le più colpite : Secondo uno studio dell’università di Newcastle, a causa dei cambiamenti Climatici le città europee si troveranno affrontare un numero di eventi estremi sempre maggiore: il team di esperti ha esaminato 571 città, e, ad esempio, è emerso che Roma e Stoccolma saranno tra le località in cui le ondate di calore aumenteranno. Gli esperti sono giunti alle suddette conclusioni utilizzando modelli Climatici, nel tentativo di prevedere cosa ...

“Siccità ed Alluvioni arrivano da lontano - viaggio nel Clima che cambia” nella 7ª giornata della meteorologia 2018 [INFO e PROGRAMMA] : Il 10 Marzo 2018 a Busca (Cuneo) si svolgerà la 7ª giornata della meteorologia, dal titolo “Siccità ed Alluvioni arrivano da lontano, viaggio nel clima che cambia“. L’evento non ha fine di lucro ed è organizzato da Una Mano per i Bambini onlus con Datameteo.com come Main partner. La giornata sarà strutturata su due eventi uno il mattino ed uno la sera per scuole, pubblico ed appassionati. Entrambi saranno altresì strutturati ...

Clima - USA : nel 2018 in aumento le emissioni di CO2 legate all’energia : Secondo le previsioni dell’Energy Information Administration statunitense, le emissioni di anidride carbonica (CO2) legate all’energia negli Stati Uniti quest’anno aumenteranno: nell’ultimo rapporto “Short-Term Energy Outlook” l’agenzia spiega che le emissioni sono diminuite del 14% dal 2005 al 2017 ma aumenteranno dell’1,8% nel 2018, per poi rimanere praticamente invariate nel 2019 e, in ogni ...

Greenpeace : Generali investe nel carbone polacco e alimenta i cambiamenti Climatici : Generali, colosso italiano delle assicurazioni, “svolge un ruolo di primissimo piano nella copertura assicurativa delle principali centrali a carbone della Polonia, tra cui le più inquinanti di tutta Europa. È quanto rivela “Dirty Business”, report lanciato oggi dalla rete internazionale Unfriend Coal, di cui fanno parte anche Greenpeace e Re:Common.” “Il rapporto – si legge in una nota dell’organizzazione ...

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il cambiamento Climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Clima : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 da consumo di energia : Le emissioni mondiali di CO2 legata al consumo di energia sono in aumento dopo tre anni di stagnazione: secondo le stime preliminari diffuse da Enerdata, istituto per gli studi economici nel settore dell’energia e delle sue interazioni con l’ambiente, le emissioni legate alla combustione di materiali fossili (gas, carbone, petrolio) sono aumentate di circa il 2% del 2017, a causa dell’aumentato consumo di carbone. Dopo tre anni ...

Clima : Trump disposto a rientrare nell'accordo di Parigi Video : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto possibilista sul rientro degli USA nell'accordo di Parigi sul Clima, ma solo se verranno introdotte sostanziali modifiche. L' affermazione è stata fatta durante una intervista rilasciata a Piers Morgan, inviato al World Economic Forum di Davos [Video]dell'emittente britannica ITV. Lo scorso giugno Trump aveva annunciato la sua decisione di uscire dall'intesa sul Clima, perché ritenuta un ...