Clima | l' allarme del Wwf | “Nel Mediterraneo metà specie a rischio”

Clima - l’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Gelo siberiano in Europa e ondata di caldo nell’Artico : i Climatologi lanciano l’allarme - è “un’anomalia nell’anomalia” : L’Europa è in questi giorni alle prese con il Gelo siberiano e le sue conseguenze, mentre un’ondata di caldo senza precedenti sta investendo l’Artico: secondo i climatologi, il vortice polare (i venti gelidi che d’inverno ghiacciano l’area più settentrionale dell’emisfero) potrebbe essere stato scomposto in tanti piccoli vortici polari a causa del global warming. Secondo il Guardian, uno di questi avrebbe ...

Meteo - i Climatologi e l'allarme Burian : "Pioggia e tempeste di neve - temperature in picchiata a -15. Chi rischia" : Allarme freddo sull'Italia. Per spiegare l'arrivo di "Burian", il vento gelido che arriva dalla Siberia, gli esperti ricorrono a figure come "situazione dinamica" e "inversione termica". Una cosa è certa: le temperature sono in picchiata e nel giro di un paio d'ore alcun zone arriveranno addirittura

San Valentino - l’allarme del Wwf : “Cambiamento del Clima ostacola l’amore fra gli animali” : I danni del cambiamento climatico alla natura ormai sono noti. Ma se ne aggiunge un altro ancora poco noto. Alla vigilia di San Valentino, il Wwf racconta gli amori fra gli animali resi ‘impossibili’ o più difficili dal cambiamento climatico. In Antartide, da anni i pinguini imperatore non riescono più a trovare luoghi sicuri in cui riprodursi e nidificare, perché l’aumento delle temperature rende i ghiacci instabili, mettendo ...

Clima - l'allarme di Stephen Hawking : l'umanità dovrà cercarsi un'altra casa - : Lo scienziato di fama mondiale ne ha parlato nel secondo episodio del suo progetto video "Stephen Hawking's Favourite Places". Il fisico ipotizza che la Terra possa fare la stessa fine di Venere, se ...

Clima - l’allarme degli esperti : è il Gennaio più caldo dal 1830 : E’ il mese di Gennaio più caldo dal 1830. Nei primi dieci giorni del mese in corso, infatti, le temperature hanno raggiunto i massimi livelli con un caldo record come non si registrava dagli ultimi 188 anni. A rilevarlo sono stati gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del Dief-Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di Unimore che, nella stazione storica del Palazzo Ducale di Modena, hanno registrato una temperatura ...