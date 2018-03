Clima | l’allarme del Wwf | “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in

Gelo siberiano in Europa e ondata di caldo nell’Artico : i Climatologi lanciano l’allarme - è “un’anomalia nell’anomalia” : L’Europa è in questi giorni alle prese con il Gelo siberiano e le sue conseguenze, mentre un’ondata di caldo senza precedenti sta investendo l’Artico: secondo i climatologi, il vortice polare (i venti gelidi che d’inverno ghiacciano l’area più settentrionale dell’emisfero) potrebbe essere stato scomposto in tanti piccoli vortici polari a causa del global warming. Secondo il Guardian, uno di questi avrebbe ...

San Valentino - l’allarme del Wwf : “Cambiamento del Clima ostacola l’amore fra gli animali” : I danni del cambiamento climatico alla natura ormai sono noti. Ma se ne aggiunge un altro ancora poco noto. Alla vigilia di San Valentino, il Wwf racconta gli amori fra gli animali resi ‘impossibili’ o più difficili dal cambiamento climatico. In Antartide, da anni i pinguini imperatore non riescono più a trovare luoghi sicuri in cui riprodursi e nidificare, perché l’aumento delle temperature rende i ghiacci instabili, mettendo ...