Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 | la graduatoria dopo la

Tirreno-Adriatico 2018 - Rohan Dennis vince la cronometro finale di San Benedetto. A Kwiatkowski la Classifica generale - 2° un ottimo Damiano Caruso : Chiude il cerchio Michal Kwiatkowski che completa il trittico della Primavera italiana nel calendario World Tour. Il polacco del Team Sky, dopo essersi aggiudicato nel 2017 Strade Bianche e Milano-Sanremo, si conferma a proprio agio sulle strade del Bel Paese andandosi a prendere anche il successo nella Tirreno-Adriatico. Pura gestione per l’ex campione del mondo nel difendere la propria maglia azzurra nella cronometro conclusiva (10 chilometri ...

Tirreno-Adriatico 2018 - settima tappa : cronometro San Benedetto del Tronto. Ultima sfida per la Classifica generale : settima ed Ultima tappa per la Corsa dei Due Mari: si chiude oggi con la cronometro di San Benedetto del Tronto la Tirreno-Adriatico. Doppio obiettivo nella frazione odierna: oltre alla vittoria parziale c’è ovviamente anche in palio il successo nella classifica finale. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Percorso Vista e rivista nelle ultime stagioni la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto. 10 chilometri interamente ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Damiano Caruso vuole vincere la Classifica generale? La maglia azzurra sogna in grande : tutti i favoriti : Una mission impossibile, un sogno difficilissimo da realizzare. Damiano Caruso dopo quattro tappe si ritrova in testa alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2018. Un risultato che neanche i più accaniti tifosi del corridore siciliano potevano aspettarsi. Scavalcata infatti quella che poteva essere considerata la frazione regina, con arrivo a Sassotetto, il corridore della BMC (che è diventato capitano dello squadrone americano vista ...

Sci di fondo - Classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dario Cologna torna in seconda posizione - ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine : Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo 2018 femminile : Mikaela Shiffrin trionfa nella generale e in slalom : Classifica generale – Coppa DEL Mondo (femminile): Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Shiffrin Mikaela USA 1 1673 5 256 1 880 3 481 28 56 HOLDENER Wendy SUI 2 1050 3 625 8 203 23 72 1 150 VLHOVA Petra SVK 3 864 2 655 13 149 7 60 REBENSBURG Viktoria GER 4 847 10 169 1 582 18 96 MOWINCKEL Ragnhild NOR 5 815 8 186 4 371 8 218 15 40 WEIRATHER ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Ofterschwang . Mikaela Shiffrin vince la generale per il secondo anno : Mikaela Shiffrin conquista la sua seconda Coppa del Mondo generale dopo il terzo posto nel gigante di Ofterschwang. L’americana precede in Classifica la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Viktoria Rebensburg. Proprio quest’ultima ha ipotecato il successo nella Classifica di gigante, avendo 92 punti di vantaggio ad una gara dal termine su Tessa Worley La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 ...

Ruta del Sol 2018 : David De La Cruz vince la crono finale - Classifica generale a Tim Wellens : Con una cronometro di 14 chilometri con partenza ed arrivo a Barbate si è conclusa la Vuelta a Andalucia Ruta del Sol 2018, breve corsa a tappe che si è disputata in questi giorni in territorio spagnolo. Il corridore di casa David De La Cruz, in forze al Team Sky, ha fermato le lancette sul tempo di 17’11”, risultando il migliore di giornata. Sul podio, al suo fianco, il costaricense Andrey Amador (Movistar) che ha pagato un ritardo ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville non sbaglia - centra il trionfo davanti a Breen e Mikkelsen - e vola al comando della Classifica generale : Thierry Neuville (Hyundai i20) si sblocca e vince il Rally di Svezia, dopo diverse occasioni mancate negli ultimi mesi. Il belga gestisce nel migliore dei modi il suo vantaggio nell’ultima giornata di gara, chiude al terzo posto anche il Power Stage finale e, con questi punti, balza al comando della classifica del Mondiale 2018. Alle sue spalle, con poco meno di 20 secondi di differenza, si classifica l’irlandese Craig Breen (Citroen ...

Ciclismo - Elia Viviani nuovo 'sceicco di Dubai' : il velocista vince la tappa e la Classifica generale [VIDEO] : Ordine d'arrivo dell'ultima tappa del Dubai Tour 1 Elia Viviani , Ita, Quick Step Floors 3h05'28' 2 Marco Haller , Aut, Team Katusha Alpecin +'0; 3 Adam Blythe , GBr, Aqua Blue Sport +'0; 4 Jean-...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg in DIRETTA : Michela Moioli per allungare ancora in Classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania, a Feldberg. Dopo la vittoria di ieri, Michela Moioli proverà ad allungare ancora in classifica, ma soprattutto proverà a mettere ancor più timore alle avversarie in ottica olimpica. Con lei in gara Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. In campo maschile, orfani di Omar Visintin, gli azzurri in gara ...

Herald Sun Tour 2018 : ultima tappa a Sam Crome! Mitchelton-Scott - tripudio nella Classifica generale : Nonostante un’ultima tappa scoppiettante con partenza e arrivo a Kinglake, la Mitchelton-Scott si è confermata la squadra più forte dell’Herald Sun Tour 2018, dominando sui tre gradini del podio in classifica generale, con Cameron Meyer e Damien Howson a scortare il colombiano Esteban Chaves, che con il successo di tappa di ieri, di fatto, ha conquistato anche la breve corsa a tappe australiana. nella prova odierna, che prevedeva di ...

Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella Classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al ...

Sci di fondo - Classifica generale : Dario Cologna e Martin Sundby conquistano punti importanti - ma Klaebo è ancora lontano : Johannes Hosflot Klaebo non prende parte alla 15km di Seefeld e vede accorciarsi il suo vantaggio nei confronti dello svizzero Dario Cologna (vincitore della odierna prova con partenza di massa) che si porta a quota 953, contro i 1112 del leader della classifica norvegese. Al terzo posto si issa il norvegese Martin Sundby con 935 punti, mentre il canadese Alex Harvey, secondo a Seefeld, raggiunge a sua volta quota 900. Per gli italiani giornata ...