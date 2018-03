Claire Foy di The Crown pagata meno di Matt Smith | le rivelazioni shock di Netflix

The Crown - la 'regina' Claire Foy pagata meno dell'attore che interpreta il principe Filippo : Sarà pure la 'regina', ma per due stagioni ha guadagnato meno dell'attore che interpretava il suo reale consorte. Secondo il Daily Beast Claire Foy, attrice britannica che nella fiction 'The Crown' è ...

Claire Foy e Stephen Campbell Moore divorziano : «Resta il massimo rispetto» : Claire Foy, 33 anni, e Stephen Campbell Moore, 38, non ce l’hanno fatta. L’attrice di The Crown ha annunciato il divorzio dal collega dopo quattro anni di matrimonio. «Ci siamo lasciati e viviamo separati da un po’ di tempo», ha fatto sapere l’attrice in una nota a Metro.Co.UK. «Continuiamo però a essere grandi amici, con il massimo rispetto reciproco». I due hanno una bambina, Ivy Rose, nata nel settembre 2015. LEGGI ...

La direttrice del casting di The Crown svela il motivo per cui ha scelto Olivia Colman per sostituire Claire Foy : La seconda stagione di The Crown è ormai archiviata, il che significa che Netflix ha già per la mente solo la terza stagione, che rappresenterà un significativo punto di svolta dal momento che l'intero cast sarà rivoluzionato per seguire la crescita anagrafica e non solo dei protagonisti. Come sappiamo ormai da mesi, sarà Olivia Colman a prendere il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II: l'ingresso nel cast dell'attrice ...