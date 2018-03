Civ | nel bilancio di previsione Inps disavnzo da 7 | 5 miliardi

Volley - Champions League 2018 – Ottavi di finale : Civitanova nella bolgia di Lodz - Trento sfida lo Chaumont! Che incroci con Piazza e Prandi : Dopo la vittoria di Perugia ad Ankara, oggi scenderanno in campo le altre due squadre italiane impegnate nell’andata degli Ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Le nostre squadre saranno impegnate in trasferta contro due avversarie di caratura differente. Civitanova è chiamata al colpaccio nella bolgia dell’Atlas Arena di Lotz contro il PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza, già sconfitto nella semifinale ...

Siria - mille Civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Mafia - l’arCivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Matteo Renzi - l'ora della guerra Civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Siria : ong - 62 Civili uccisi in raid ieri nella Ghuta

Usa - bambina sCivola dalla seggiovia e rimane sospesa nel vuoto | Guarda il video : Usa, bambina scivola dalla seggiovia e rimane sospesa nel vuoto | Guarda il video La piccola sciatrice fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Continua a leggere L'articolo Usa, bambina scivola dalla seggiovia e rimane sospesa nel vuoto | Guarda il video proviene da NewsGo.

Siria - massacro finale : Civili gasati con il cloro - 30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti : Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti nella Ghouta orientale trenta persone sono state ricoverate con i sintomi di intossicazione da gas cloro. Tra le vittime anche sei bambini e quattro donne. Gli Usa non escludono l’azione militare contro Assad come risposta agli attacchi chimici.Continua a leggere nella […] L'articolo Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 ...

Basket : Teens Cossato sCivola contro San Mauro nella peggior prestazione stagionale : Niente da fare per un Teens falcidiato da infortuni ed assenze, con ben 4 elementi del quintetto base , Chiavassa, Parnenzini, Guelpa e Maffeo, fuori gioco. È la seconda sconfitta consecutiva nel ...

Troppo silenzio sui Civili siriani intrappolati nella Ghuta : Assad intende riconquistare tutta la Siria e i suoi alleati di Russia e Iran lo lasciano fare. Mentre la comunità internazionale resta senza voce. Leggi

Domenica 4 marzo 2018 ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nel territorio della Città metropolitana : Anche il 4 marzo, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi è gratuito per i residenti a Roma e nella Città metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima Domenica del mese, il percorso ...

Isola Dei Famosi 2018 - Nomination e Canna-gate/ Anna Pettinelli : “Elena - Alessia e Bianca? Tre Civette!” : Isola dei Famosi 2018, Nomination e cAnnagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'Isola che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:36:00 GMT)

Servizio Civile : aumentano cifre nel 2017

Maltempo Umbria - Protezione Civile : solo 30 richieste per disagi nelle Sae : solo una trentina le richieste di intervento per i problemi riscontrati nelle Sae, le abitazioni di emergenza delle famiglie terremotate: lo ha reso noto la Protezione Civile della Regione Umbria. Tutte le richieste di intervento sono state immediatamente avviate a soluzione e comunque, si precisa, in nessun caso e’ venuto a mancare il riscaldamento della struttura prefabbricata. La Protezione Civile sottolinea come, “al di ...

Razzismo - “i miei bimbi adottati insultati anche da adulti - questo Paese sCivola nel baratro”. Associazioni : “Casi in aumento” : “Caro Salvini mio figlio prende l’autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti. Dire ad un bambino di 12 anni, che oltretutto veste una divisa sportiva “sporco negro, negro di merda, torna a casa tua, venite qui rubare e ammazzare le nostre donne “credo che sia la palese dimostrazione di come questo Paese, grazie a ...