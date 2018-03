Ciclismo | notizie rassicuranti sul futuro della BMC

Blastingnews

: Continuano le belle notizie dai Mondiali di Ciclismo su pista... La #Paternoster e la #Confalonieri bronzo nel Madi… - giomalago : Continuano le belle notizie dai Mondiali di Ciclismo su pista... La #Paternoster e la #Confalonieri bronzo nel Madi… - Zmedianews : Ciclismo- Varrà e Zurzolo orgoglio rosarnese - mario_cama : @Gazzetta_it titolo: 'Dzegoool' ??; notizie su: juve-ata ??; milan-arsenal ??(cmq ci sarebbe anche la lazio eh); luigi… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) I timori sule sulla possibile chiusura del Team BMC a fine stagione si stanno allontanando. Jim Ochowicz, managersquadra rossonera, ha dato delle interessanti e promettenti novità, sia sul team che sui suoi corridori di punta come Richie Porte e Greg Van Avermaet. L’azienda BMC dovrebbe concludere la sua sponsorizzazione al termine di questo 2018 e Ochowicz è alla ricerca di nuovi partner con cui proseguire l’attività di una delle squadre più vincenti degli ultimi anni. Ochowicz: 'Partner per il 2019' Nata nelle forme attuali nella stagione 2010 da una precedente avventura sempre targata BMC ma di livello molto più basso, la squadra rossonera ha vinto di tutto in questi anni. Il Tour de France 2011 con Cadel Evans è stato il momento più alto, ma in casa BMC sono arrivate anche grandi classiche come la Parigi Roubaix di Van Avermaet, il Mondiale con Gilbert, i titoli ...