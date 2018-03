“Ciao maestro” Musica italiana in lutto La notizia ha fatto subito il giro d’Italia Il

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Chitarrista dal tocco inconfondibile. Così come il suo ciuffo, un segno di riconoscimento che l’ha accompagnato per tutta la vita. È morto a Roma all’età di 75 anni. A darnelo storico manager Pasquale Mammaro. Lasi è diffusa neldi poche ore. Cordoglio in tutto il mondo dellache, per anni, lo ha visto grande protagonista. Enricio Ciacci era nato a Tivoli 75 anni fa, compositore di colonne sonore, appassionato di rock and roll, era stato lui a trasmettere al fratello Antonio, il popolare Little Tony, la passione per laamericana dell’epoca. Con Little Tony Enrico aveva collaborato alla stesura di brani come Quando vedrai la mia ragazza e Il ragazzo con il ciuffo. Fra i film per i quali aveva firmato le musiche, Vendo cara la pelle, Marinai in coperta, Peggio per te, meglio per me, tutti della fine degli anni Sessanta. Fra le ...